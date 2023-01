"Todo en todas partes al mismo tiempo" lidera carrera al Óscar con 11 nominaciones

24 de enero de 2023, 8:34 AM

La película de ciencia ficción "Todo en todas partes al mismo tiempo" fue nominada este martes a 11 premios Óscar y lidera la carrera por las prestigiosas estatuillas, que se entregarán el 12 de marzo en Hollywood.



Le siguen el film antibelicista alemán "Sin novedad en el frente" (nueve nominaciones), la comedia negra irlandesa "The Banshees of Inisherin" (Los espíritus de la isla, en Hispanoamérica; Almas en pena de Inisherin, en España), la cinta biográfica sobre el astro del rock and roll "Elvis" (ocho nominaciones), y la muy íntima "Los Fabelman" de Steven Spielberg (siete nominaciones).