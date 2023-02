"Titanic" cumple 25 años y Cameron admite que Jack podría haber sobrevivido

"Con lo que sé ahora, habría hecho la balsa más pequeña, ¡para que no hubiera duda!", aseguró entre risas en una conferencia de prensa con motivo del aniversario del film.

Es tal la popularidad de la película que sigue habiendo debates sobre el destino del personaje principal, interpretado por Leonardo DiCaprio.



Los fanáticos insisten en que Jack podría haber sobrevivido a las heladas aguas del Atlántico Norte después de que el transatlántico se hundiera. Todo lo que tenía que hacer era subirse a la balsa improvisada para salvar a su amada, Rose, encarnada por Kate Winslet.



En cambio, decide que la puerta en la que flota Rose no es lo suficientemente grande para dos, y se sacrifica para que ella sobreviva.



La polémica en torno a la muerte de Jack es solo un ejemplo de cómo la historia del Titanic "parece no tener fin para el público", dijo Cameron.



"Ha habido tragedias mucho mayores desde el Titanic" y su hundimiento causado por la colisión con un iceberg en 1912, agregó, mencionando las dos guerras mundiales que marcaron el siglo XX. "Pero el Titanic tiene este tipo de calidad duradera, casi mítica y romántica".



"Yo creo que tiene que ver con el amor, el sacrificio y la muerte", añadió el director, al señalar "a los hombres que no subían a los botes salvavidas para salvar a las mujeres y a los niños".



¿Veredicto final?