Tini confirma primer concierto en Costa Rica con su 'FUTTTURA World Tour 2026'

La cantante argentina Martina "Tini" Stoessel anunció su esperado debut en Costa Rica con un espectáculo que promete una producción de alto nivel.

La presentación se realizará el 10 de septiembre en Parque Viva, en San José, como parte de su gira internacional FUTTTURA World Tour 2026.

La artista, considerada una de las figuras más influyentes del pop latino actual, llegará al país en un momento clave de su carrera, respaldada por éxitos como Miénteme y Cupido, así como por una creciente base de seguidores en la región.

El show, según la producción, se aleja del formato tradicional de concierto y apuesta por una experiencia integral.

La propuesta escénica combina narrativa visual, tecnología de gran formato y una estética futurista con enfoque cinematográfico, donde cada segmento se integra en una progresión continua. A esto se suman coreografías exigentes y múltiples cambios de vestuario que refuerzan la propuesta artística.

El evento será apto para todo público y, por el momento, no se han confirmado artistas invitados.





Entradas y preventa

Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma eticket.cr bajo un sistema de preventa por fases:

​Preventa AMEX: del 29 de abril al 1 de mayo

Preventa BAC: del 2 al 4 de mayo

Venta general: a partir del 5 de mayo

En la primera fase, los precios oscilarán entre ₡17.667 y ₡25.333 (sin cargos por servicio). Una vez agotada esta etapa, se habilitará una segunda fase con tarifas más elevadas. Además, se ofrecerá el beneficio de tasa cero a tres meses con BAC.