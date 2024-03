¿Tiene Bruno Mars suficiente dinero para saldar una deuda de $50 millones?

19 de marzo de 2024, 11:32 AM

Según medios estadounidenses, pese a que se trata de una cifra millonaria, es extraño que se hable de que el intérprete de When I Was Your Man pague el dinero de esta forma, ya que tiene patrimonio suficiente para cancelar la deuda.



Por su parte, el centro de juegos negó que el cantante tuviera un pago pendiente, y explicó que se trata de un negocio que tienen entre ambas partes.