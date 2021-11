Ticos participaron en álbum nominado al Grammy

Los costarricenses Jorge Enrique Rodríguez y Jose Cañas fueron los compositores de la canción Nadar, incluida en el disco Actívate del dúo colombiano 123 Andrés, nominado al Grammy.

Además de los ticos, Rubén Blades, Roberto Delgado, Gilberto Santa Rosa, Tony Succar, Luis Fernando Borjas, Pollo Brito, Felipe Peláez, Luz Pinos, La Mosca Tse-Tse, Sanluis, entre otros, son parte de esta producción.

El disco fue nominado como "Mejor álbum infantil" en la 64ª edición de los Grammy estadounidenses.

“Me resulta increíble estar hoy hablando de esta nominación. Nadar nació de una invitación del productor del disco, Raniero Palma de Venezuela, quien me invitó a participar en esta producción con una canción, representando a Costa Rica. Ese mismo día me senté a componer una idea primaria y luego, junto al maestro Jorge Enrique, productor y un talentoso músico, terminamos de darle vida y producimos juntos la canción, en la cual incluimos a Jim y Joy, las hijas de Jorge, dos chicas con un talento enorme y hermoso”, comentó Cañas.

"Estamos muy felices y agradecidos por esta gran noticia. Mi familia y yo lo celebramos con gritos, lágrimas y risas. Estamos conscientes de que no es la nominación y el posible premio en sí mismo, pero esto es especial porque representa el resultado del esfuerzo que hemos hecho durante tantos años”, dijo, por su parte, Jorge Enrique.



Justin Bieber y el jazzista Jon Batiste entre los principales nominados a los premios Grammy



Justin Bieber, Billie Eilish y Olivia Rodrigo lideran las nominaciones de la próxima edición de los premios Grammy, que se entregarán el 31 de enero en Los Ángeles.



Pero es el músico de jazz Jon Batiste --estrella televisiva, líder de una banda musical y con un Oscar por la banda sonora de la película "Soul"-- el que tiene más opciones de aumentar su colección de premios con los Grammy, ya que suma once nominaciones en las máximas categorías.



Bieber optará por ocho premios, al igual que H.E.R. y la rapera Doja Cat. Eilish aspira a siete premios, los mismos que Olivia Rodrigo, exactriz del canal Disney, quien llegó a la escena del pop este año con su tema "Drivers License (carné de conducir)".



En la categoría al mejor álbum de pop latino aspiran al premio los discos "Vértigo", de Pablo Alborán, "Mis Amores", de Paula Arenas, "Hecho a la Antigua", de Ricardo Arjona, "Mis Manos", de Camilo, "Mendó", de Alex Cuba y "Revelación", de Selena Gómez.



En la categoría de mejor música urbana, compiten Rauw Alejandro, Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Alex Cuba y Kali Uchis.



Esta 64ª edición ha ampliado el número de nominados en sus categorías generales más prestigiosas, pasando de 8 a 10, ante las insistentes críticas por la falta de diversidad de los premios de la Academia de la Grabación.



La interpretación conjunta de Lady Gaga y Tony Bennett, el popular cantante de 95 años, tiene seis nominaciones por su trabajo en "Love For Sale". Y el rapero y magnate de la música Jay-Z --un crítico habitual de la Academia, que organiza los premios Grammy-- es ahora el artista con más nominaciones de la historia de estos galardones, con 83. Hasta ahora, estaba empatado con el legendario productor Quincy Jones, que tenía 80.



Mientras tanto, Kanye West suma cuatro nominaciones por su álbum "Donda". West se enfrentará a Taylor Swift como mejor álbum, la única categoría en la que ella compite este año gracias a su disco "Evermore".