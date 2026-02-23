Ticos de Golpe de Estado viajarán a Colombia para tocar junto a Booze & Glory

La banda costarricense Golpe de Estado viajará a Colombia el próximo 27 de febrero para presentarse en Bogotá como parte de un concierto internacional en el Boro Room, donde compartirán escenario con la conocida agrupación inglesa Booze & Glory y los locales de Aglaya.

Fundada en 1996 como un proyecto con integrantes de otras bandas, Golpe de Estado debutó el 16 de febrero de 1997 en el Bar Safari, en Tibás. El grupo se consolidó como uno de los referentes del hardcore punk y pusieron en la palestra el movimiento Oi! en Costa Rica.

A lo largo de casi tres décadas, la banda ha atravesado diversos cambios de alineación e incluso una pausa de varios años. Sin embargo, el proyecto retomó su actividad con una formación estable y una proyección renovada, manteniendo su línea de crítica social, unidad entre contraculturas y mensajes de superación personal.

Actualmente, Golpe de Estado está integrado por David Ugarte (voz), Erick Hernández (guitarra y coros), Jonathan Ulate (guitarra y coros), Omar Salas (bajo y coros) y Daniel Buitrago (batería y coros).

Sus letras abordan temas como la subcultura como punto de partida, el antirracismo, la abstinencia de drogas, la salud mental, la introspección y la mejora personal.

La presentación en Bogotá representa un nuevo paso en la proyección internacional de la banda, que a lo largo de los años ha compartido tarima con agrupaciones nacionales y extranjeras dentro y fuera de Costa Rica.