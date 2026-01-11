Tico Sebas Guillem deslumbra en ‘Got Talent España’ y pone nombre de Costa Rica en el mapa

El cantautor costarricense Sebas Guillem, de 29 años, conquistó a jueces y público en la undécima temporada de Got Talent España, logrando el pase de oro y llevando el nombre de Costa Rica a uno de los escenarios más importantes del mundo.



Su presentación ﻿comenzó con la canción "L.O.V.E." d﻿e Nat King Cole﻿ destacando por su voz, su interpretación al piano y un toque único: hizo el sonido de una trompeta usando solo su nariz. La reacción de los jueces no se hizo esperar:

“Esto viene con sorpresa”, “Cantas muy bien” y “Y luego de repente tocas la trompeta con la nariz … no sé si es en serio o es en broma”.

“Llega Sebas y nos hace felices”, “Eres como ese regalo que tiene valor, pero no sabemos dónde ponerlo” y “Yo solo sé que te quiero volver a ver aquí, Sebas”, añadieron los jurados durante su presentación.

Pero la sorpresa más emotiva llegó cuando Sebas interpretó una canción propia, dedicada a su hermano fallecido hace algunos años. Al iniciar la interpretación, visiblemente emocionado, confesó:



“Pase lo que pase, cantar esta canción con ustedes es el pase más importante”.



La interpretación conmovió a todos y sacó lágrimas a los jueces, sellando el momento cuando Paula Echevarría activó el pase de oro, asegurando que Sebas avanzaba a la siguiente ronda del concurso.



Sebas ya había dado de qué hablar anteriormente, desde sus videos de humor en TikTok hasta abrir conciertos en Costa Rica, incluyendo presentaciones junto a Juan Luis Guerra.



Got Talent España, producido por Telecinco y Fremantle, es la versión local del formato creado por Simon Cowell, presente en más de 60 países y reconocido por el Libro Guinness de los Récords como una de las franquicias de talentos más exitosas del mundo.

