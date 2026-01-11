Tico Sebas Guillem deslumbra en ‘Got Talent España’ y pone nombre de Costa Rica en el mapa
El cantautor ya había sorprendido abriendo conciertos como el de Juan Luis Guerra. Vea aquí la presentación que le valió el pase de oro en el prestigioso show español.
El cantautor costarricense Sebas Guillem, de 29 años, conquistó a jueces y público en la undécima temporada de Got Talent España, logrando el pase de oro y llevando el nombre de Costa Rica a uno de los escenarios más importantes del mundo.
Su presentación comenzó con la canción "L.O.V.E." d e Nat King Cole destacando por su voz, su interpretación al piano y un toque único: hizo el sonido de una trompeta usando solo su nariz. La reacción de los jueces no se hizo esperar:
“Esto viene con sorpresa”, “Cantas muy bien” y “Y luego de repente tocas la trompeta con la nariz … no sé si es en serio o es en broma”.
“Llega Sebas y nos hace felices”, “Eres como ese regalo que tiene valor, pero no sabemos dónde ponerlo” y “Yo solo sé que te quiero volver a ver aquí, Sebas”, añadieron los jurados durante su presentación.
Pero la sorpresa más emotiva llegó cuando Sebas interpretó una canción propia, dedicada a su hermano fallecido hace algunos años. Al iniciar la interpretación, visiblemente emocionado, confesó:
“Pase lo que pase, cantar esta canción con ustedes es el pase más importante”.
La interpretación conmovió a todos y sacó lágrimas a los jueces, sellando el momento cuando Paula Echevarría activó el pase de oro, asegurando que Sebas avanzaba a la siguiente ronda del concurso.
Sebas ya había dado de qué hablar anteriormente, desde sus videos de humor en TikTok hasta abrir conciertos en Costa Rica, incluyendo presentaciones junto a Juan Luis Guerra.
Got Talent España, producido por Telecinco y Fremantle, es la versión local del formato creado por Simon Cowell, presente en más de 60 países y reconocido por el Libro Guinness de los Récords como una de las franquicias de talentos más exitosas del mundo.