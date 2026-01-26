Tico Sebas Guillem compartirá escenario con Bacilos y Alberto Plaza

Luego de obtener el Pase de Oro en Got Talent España, el cantante costarricense Sebas Guillem atraviesa uno de los momentos más determinantes de su carrera, con una agenda cargada de presentaciones, alianzas estratégicas y proyección internacional durante el primer semestre del año.



El artista logró ampliar su alcance durante la pandemia gracias al contenido que compartió en redes sociales, donde consolidó una comunidad fiel que hoy se refleja en la alta asistencia a sus conciertos. Prueba de ello fue su reciente presentación del 18 de enero en Jazz Café, que registró lleno total y una respuesta emocional por parte del público.



A esta agenda se suma su nombramiento como Embajador País 2026 del Día de las Buenas Acciones (DBA), una iniciativa internacional que se desarrolla en más de 120 países y promueve proyectos sociales como limpieza de playas, actividades solidarias y eventos culturales durante la segunda semana de abril.



En el plano musical, Guillem fue invitado por Plus Entertainment para participar como artista nacional en el concierto de Bacilos, el próximo 18 de abril, donde interpretará una pieza en formato filarmónico. Además, el 11 de julio formará parte del espectáculo que ofrecerá en Parque Viva el cantautor Alberto Plaza y cantará con él.

​Entre sus próximos compromisos más destacados también se encuentran:

14 de febrero: presentación en Terramall, desde las 4 p. m.

27 de febrero: concierto en el Teatro Nacional, acompañado de Full Banda.

Paralelamente, el artista trabaja en la organización de un concierto en Parque Viva junto a otros músicos nacionales, con el objetivo de fortalecer la escena local y fomentar la colaboración entre talentos costarricenses.



Con estos proyectos, Guillem consolida una etapa de crecimiento sostenido, mayor visibilidad internacional y participación activa en iniciativas de impacto social, posicionándose como una de las figuras emergentes más relevantes del panorama musical costarricense.



