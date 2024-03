Tico revela por qué el 'outfit' que diseñó para Ivy Queen era de color rojo

"Me llevó unos cuatro o cinco días crear la pieza. Empecé a trabajar en él esta semana pasada, como el lunes, y el viernes ya estaba listo. La vida me ha permitido trabajar con ella a menudo, y me ha dado mucha libertad creativa. Muchas veces, confecciono los conjuntos sin que ella sepa qué se va a poner hasta que los tiene en sus manos", agregó el artista.