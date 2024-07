Tico protagoniza pelea en ‘Top Chef VIP’

El actor costarricense radicado en México, Gary Centeno, participa en el prestigioso reality show de cocina Top Chef VIP, una producción de Telemundo.



En el episodio de esta semana, el sancarleño protagonizó una fuerte pelea con el astrólogo dominicano Víctor Florencio, más conocido como “El Niño Prodigio”.



Centeno se molestó cuando Florencio empezó a realizar comentarios imprudentes sobre su platillo, mientras lo calificaban.



Según el actor, es costumbre de “El Niño” realizar esta clase de comentarios. Luego, el dominicano continúo atacando a Gary, como le dicen sus compañeros: empezó a decir que “su mala vibra venía de sus antepasados, abuelos y papá”, por lo que el tico le pidió que no se metiera con su familia.



Tras múltiples insultos de ambas partes, Florencio amenazó al costarricense y le dijo que le echaría en embrujo que iba a ganar el programa.



Varios competidores como David Salomón, Carolina Tejera, Galeano y Pacho Uresti, reconocidas figuras del medio mexicano, apoyaron a Centeno y pidieron respeto para ellos y para el tico.



Gracias a la calificación de los jueces y pese al conflicto, Gary obtuvo su quinta inmunidad. El tico publicó en Instagram, la tarde de este miércoles, una disculpa por su reacción contra “El Niño”.

​"Estuve muy feliz de ganar mi quinta inmunidad, pero me quedé con una sensación semiamarga y, por eso, quiero hablar del tema. Para muchos él tiene razón, pero otros opinan que yo (gracias por su apoyo), así es la vida: de perspectivas.



"Solo les dejo un dato: ustedes no ven todo lo que pasa detrás de cámara, si yo tuve esa reacción fue por una acción tras otra y mi paciencia se agotó, igualmente no hay excusa para mi reacción, pero sí tengo un punto de vista y siempre lo defiendo. Igual quiero decirles que es un reality show, que todos estamos bajo mucho estrés y que lo que pasó ahí, ahí se queda, no se azoten que nosotros estamos bien, con nuestros malentendidos resueltos. Gracias nuevamente a todos los que me apoyan, Dios los bendiga a cada uno", escribió.