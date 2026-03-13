Tico pelea por un cupo en la final del mayor torneo de 'freestyle' en español

El rapero costarricense Eros Alberto Quiroz Gómez, conocido en la escena del freestyle como Eros EQ, intenta clasificar a la Final Internacional de la Red Bull Batalla mediante la votación global del Mejor Segundo, un mecanismo que permitirá completar algunos de los últimos cupos para el evento mundial.

El artista, originario de Cartago, obtuvo el subcampeonato en Red Bull Batalla Centroamérica 2026, resultado que le permitió ingresar a este proceso de votación en el que el público elige a varios MC que avanzarán a la instancia definitiva del torneo.

Además, en medio de la campaña para sumar apoyo, el creador de contenido costarricense Julián Valverde compartió en sus redes sociales un video del joven freestyler solicitando votos para avanzar en la competencia.

¿Qué es Red Bull Batalla?

La Red Bull Batalla es una de las competencias de freestyle más importantes del mundo hispanohablante, en la que raperos improvisan versos en enfrentamientos directos sobre un escenario.

En cada batalla, dos MC se enfrentan utilizando rimas improvisadas sobre una base musical, mientras un jurado evalúa aspectos como creatividad, ingenio, respuesta al rival, técnica y puesta en escena. Los ganadores avanzan hasta definir a un campeón regional o internacional.

El torneo reúne a representantes de distintos países y es considerado uno de los escenarios más relevantes de la cultura hiphop en español.

¿Cómo votar por Eros EQ?

El proceso de votación para elegir al Mejor Segundo se realiza de forma digital a través de la plataforma oficial del torneo.

Las personas interesadas en apoyar al freestyler costarricense deben:

Ingresar al sitio oficial de votación de Red Bull Batalla. Buscar la sección correspondiente a Mejor Segundo. Seleccionar el perfil de Eros EQ entre los competidores. Emitir su voto siguiendo las instrucciones de la plataforma.

El artista ha señalado que lograr la clasificación representaría una oportunidad para visibilizar la escena centroamericana del freestyle en un escenario internacional.

Las votaciones cerrarán el próximo 17 de marzo.

Actualmente, Eros EQ continúa promoviendo su participación en la votación global con el objetivo de obtener el respaldo del público y avanzar a la final del torneo.

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