Tico pasa de compartir escenario con Camilo y The Killers a estrenar tema como solista

El vocalista de Entre Líneas, Mau Madriz, lanzó su primer sencillo como solista, titulado Casi algo. La propuesta presenta una cumbia pop con enfoque bailable y temática emocional sobre vínculos no definidos.



El estreno marca el inicio de una etapa paralela a su trabajo con la banda. El proyecto solista se mantiene activo sin ruptura con Entre Líneas, agrupación que continúa con presentaciones y actividades musicales.



Casi algo aborda relaciones sin definición clara. El tema describe conexiones afectivas breves. También refleja experiencias comunes en dinámicas actuales de comunicación digital. La canción mezcla fiesta con nostalgia.



El sonido del sencillo incorpora elementos de cumbia y pop latino. La producción busca presencia en espacios de baile, bares y playlists de música urbana festiva. El artista abre así una línea más latina dentro de su carrera.





Mau Madriz explicó que el concepto surge del interés por relaciones no concluidas. También señaló la intención de crear una canción con energía festiva y contenido emocional.

En su trayectoria reciente, Madriz ha participado como artista invitado en conciertos de intérpretes como Camilo, Melendi, Vicente García y Jesse & Joy. También ha compartido escenarios con The Killers en el Parque Viva.



El proyecto solista se desarrolla en paralelo a Entre Líneas. La agrupación mantiene actividad y presentaciones recientes en escenarios nacionales.





