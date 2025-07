Tico inicia gira como fotógrafo de Shawn Mendes: “A darlo todo y representar a mi país”

Heiner Castillo, el fotógrafo costarricense que fue invitado personalmente por Shawn Mendes para unirse a su gira mundial On The Road Again Tour 2025, inicia este miércoles su travesía internacional como parte del equipo oficial del cantante canadiense.

El joven, oriundo de Río Montaña de Santa Cruz, partirá este 30 de julio rumbo a Europa, donde arrancará formalmente el tour. El primer concierto será el próximo 2 de agosto en Kosovo.

“Salgo hoy rumbo a Europa, que es donde inicia el tour. El primer show es el 2 de agosto. Termino Europa y luego sigue Canadá y Estados Unidos”, confirmó el tico en declaraciones a Teletica.com.

Castillo se mostró entusiasmado por este nuevo paso en su carrera, y aunque todavía enfrenta retos logísticos, como la aprobación de su visa para los conciertos en Norteamérica, mantiene una actitud positiva.





“No me llamaron para la visa, aún no, pero parte del equipo de Shawn está tratando de ver qué pueden hacer para ayudarme”, explicó.

La historia de Heiner ha conmovido a muchos por su origen autodidacta: aprendió fotografía viendo tutoriales en YouTube y preguntando a colegas. Su talento lo llevó a conocer a Mendes durante una clase de surf en Nosara, Guanacaste, hace tres años, y desde entonces ha forjado una amistad cercana con el artista.



Ahora, con maletas listas y cámara en mano, el fotógrafo dice sentirse más comprometido que nunca con su labor y con poner en alto el nombre de Costa Rica.

​“Estoy muy emocionado. Gracias a Dios, voy ahora para Europa, a darlo todo, a representar a mi país y dar mi mayor esfuerzo”, concluyó.

La gira mundial de Mendes recorrerá Europa y culminará en América del Norte a finales de este año. Para Heiner, esta experiencia representa no solo un logro profesional, sino también un sueño cumplido.