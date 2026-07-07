Tico gana premio en Cannes por guion inspirado en Juan Santamaría

El guionista costarricense Gabriel Mora Rodríguez obtuvo el premio First Time Screenwriter (Feature Screenplay), equivalente a Mejor Primer Guion de Largometraje, en los Cannes Film Awards 2026 gracias a su guion Drums of Freedom, una obra inspirada en la Campaña Nacional de 1856 y la figura de Juan Santamaría.



El autor explicó que comenzó a desarrollar el proyecto durante la pandemia, en 2020. Indicó que desde hacía tiempo quería escribir una historia de gran formato y encontró en ese episodio histórico el punto de partida.

​"Yo comencé a escribir el guion en el 2020, cuando estábamos en medio de los tiempos de COVID. No era por aburrimiento. Yo de veras hacía rato tenía ganas de escribir algo", relató.

Mora contó que es graduado en Ciencias Militares. Afirmó que utilizó esos conocimientos para construir la estructura del guion y darle mayor realismo a la historia.

​"Yo soy graduado en Ciencia Militar. Usé esos conocimientos para crear el guion, la estructura y el diseño de la película", explicó.

El escritor señaló que quiso presentar una perspectiva diferente sobre Juan Santamaría. Su propuesta gira alrededor del papel que desempeñaban los tambores dentro de los ejércitos del siglo XIX.

​"La gente ocupaba escuchar algo nuevo, algo que no sabían sobre Juan Santamaría", comentó.

Según explicó, Drums of Freedom cuenta la historia de un humilde músico que se convierte en tambor mayor del ejército costarricense y utiliza el ritmo para entrenar soldados, transmitir órdenes y fortalecer la moral durante la lucha contra las fuerzas de William Walker.

​"En 1856 un tambor era el sistema de comunicación del ejército. Marcaba el paso, daba órdenes, elevaba la moral y coordinaba el combate", indicó.

Mora aclaró que actualmente no trabaja dentro de la industria cinematográfica y que este proyecto representa su incursión como guionista. Recordó que el mismo libreto ya había recibido un reconocimiento en Canadá hace aproximadamente un año y medio.



También destacó que los Cannes Film Awards son independientes del tradicional Festival de Cannes y están dirigidos a descubrir nuevos talentos del cine.

​"Son premios internacionales celebrados en Cannes. Son independientes del Festival de Cannes que todos conocemos. Reconocen proyectos con potencial internacional que están comenzando y eso es lo que yo soy", afirmó.

El costarricense aseguró que este reconocimiento representa una validación para las historias nacionales.

"Para mí representa una validación internacional para una historia tica. Este es el segundo premio para este guion y confirma que nuestras historias pueden conectar con audiencias globales", expresó.

El escritor espera que el galardón abra puertas para concretar la producción de la película. En los próximos días participará en actividades organizadas por Procomer, donde espera reunirse con productores e inversionistas internacionales.

"Estoy cruzando los dedos para poder ir. Este premio me ayuda a llegar con la frente en alto y con una confianza extra para representar a Costa Rica", señaló.

Mora aseguró que su principal objetivo no es obtener ganancias económicas, sino convertir 'Drums of Freedom' en una película que proyecte la historia costarricense a nivel internacional.

​"No lo hago por dinero. Lo hago porque quiero que se haga la película. Quiero que estemos en el panorama internacional", manifestó.

El guionista considera que la historia puede despertar interés dentro y fuera del país al rescatar un episodio decisivo de la historia nacional.



​"La gente necesita oír que una vez vencimos al ejército más poderoso del planeta. De esa libertad se la debemos a Juan Santamaría", concluyó.



