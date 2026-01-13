Tico fue seleccionado como uno de los 50 mejores fotógrafos de bodas en el mundo

El talento costarricense vuelve a destacar en el escenario internacional. El fotógrafo de bodas Mauricio Ureña fue seleccionado por segunda vez en la exclusiva Best of the Best Wedding Photography Collection 2025 de Junebug Weddings, una de las plataformas más influyentes y respetadas de la industria global.

Cada año, Junebug Weddings elige únicamente 50 fotografías entre más de 10.000 postulaciones de todo el mundo, tras un proceso de curaduría altamente riguroso que valora la excelencia técnica, la autenticidad y la fuerza narrativa de cada imagen.

Con esta nueva distinción, Ureña se mantiene como el único costarricense en la historia en integrar esta colección y, de acuerdo con los registros públicos disponibles, como el primer y único fotógrafo de América Latina en ser reconocido en dos ediciones distintas de Best of the Best Wedding.

“ Son más de 10.000 fotos que participan por año y el proceso de selección es extremadamente riguroso. Tener el honor de ser el único fotógrafo latinoamericano en tener dos de sus fotos incluidas en esta galería desde su inicio, la verdad es que dice mucho y a veces hasta yo mismo no me lo creo ”, expresó Ureña en declaraciones a T eletica.com .

Una imagen íntima con profundidad emocional

La fotografía premiada fue capturada durante el getting ready de la novia, en la intimidad de su hogar familiar, ubicado en un residencial privado de Sabanilla, San José. Lejos de una puesta en escena espectacular, la imagen resalta por su carga emocional y por incluir a los abuelos de la novia, figuras clave en su historia personal.

El vínculo entre el fotógrafo y la protagonista de la boda añade una capa adicional de significado: Ureña la había fotografiado una década atrás, durante la celebración de sus 15 años. Esa relación previa le permitió anticipar momentos y comprender quiénes eran los pilares emocionales de la historia.

​“Una cosa es fotografiar una boda y que la persona diga: ‘así se veía mi boda’. Algo muy diferente es que diga: ‘así es como se sentía mi boda’. Esa es la clave en esto”, explicó el fotógrafo.

Para Ureña, la diferencia está en la conexión con las personas y sus historias.

“Cuando vos, desde el punto de vista fotográfico, te interesas en las personas que estás documentando, quiénes son, qué hay detrás y quiénes son importantes en su vida, el trabajo tiene completamente un trasfondo diferente”, señaló.

Añadió que una imagen puede gustar o no a un observador externo, pero para la pareja puede convertirse en un tesoro invaluable: “Puede que esa foto signifique todo para ellos, y eso es justamente la diferencia en el trabajo”.

Orgullo para Costa Rica y la región

El reconocimiento también representa un impulso para la fotografía costarricense y latinoamericana en el ámbito internacional. En 2024, Ureña ya había sido finalista del World Photographic Cup, donde obtuvo el sexto lugar a nivel mundial, reafirmando su proyección en competencias de élite.

Cinco años después de haber sido seleccionado por primera vez —en 2020, en un momento personal marcado por el fallecimiento de su padre— este nuevo logro simboliza un ciclo de crecimiento personal y profesional.