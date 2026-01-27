Tico es nominado a premios BAFTA y Óscar por su trabajo en película ‘Sinners’

El costarricense Felipe Pacheco fue nominado a los premios BAFTA y a los Óscar en la categoría de Sonido por su trabajo en la película Sinners, consolidándose como uno de los profesionales ticos más destacados en la industria cinematográfica internacional.



El editor musical costarricense integra el equipo técnico de la producción que logró 13 nominaciones en los BAFTA, uno de los reconocimientos más importantes del cine a nivel mundial. La confirmación fue dada a conocer por la propia producción del filme.



Pacheco comparte la nominación con Chris Welcker, Ben Burtt, Brandon Proctor y Steve Boeddeker, en una categoría que reconoce el diseño, edición y mezcla sonora de las producciones más relevantes del año.



Además de la postulación en los premios británicos, el nacional también figura entre los nominados al Óscar, lo que marca un hito en su carrera y lo posiciona dentro de la élite técnica de Hollywood.



Sinners, dirigida por Ryan Coogler, compite en categorías de alto perfil como Mejor película, Dirección, Guion original, Actor principal, Actriz de reparto, Casting, Cinematografía, Diseño de vestuario, Edición, Maquillaje y peinado, Música original, Diseño de producción y Sonido.



La película es una de las grandes protagonistas de la temporada de premios, solo superada por Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, que lidera con 14 nominaciones en los BAFTA. Ambas producciones encabezan la carrera rumbo a la gala, que se celebrará el próximo 22 de febrero.

En la categoría de Sonido, donde compite Pacheco, también figura el mexicano José Antonio García por su trabajo en Una batalla tras otra, lo que refleja una fuerte presencia latinoamericana en los galardones.

Pacheco cuenta con una carrera consolidada en la industria audiovisual. Ha trabajado en producciones de alto impacto como Black Panther: Wakanda Forever, donde se desempeñó como editor musical, y Oppenheimer, cinta cuyo diseño sonoro fue ampliamente elogiado por la crítica.



Su formación inició en la Universidad de Música de Berklee, en Boston, donde estudió guitarra de jazz.

Con estas nominaciones, Pacheco se convierte en un referente del talento costarricense en Hollywood y en un motivo de orgullo para el país en el ámbito cultural y cinematográfico.



