Tico entra al equipo de Miguel Bosé en La Voz México

El costarricense, Josema Pérez, es parte del equipo del artista Miguel Bosé en La Voz México.

Su audición fue este martes y en ella interpretó la canción Yellow Ledbetter, de Pearl Jam, y de inmediato llamó la atención del español, quien no duró ni tres segundos en girar su silla.

El tico de 40 años quien también es guitarrista contó en su página de Facebook cómo fueron los momentos previos y su reacción al darse cuenta de que Miguel Bosé había volteado su silla para verlo cantar.

"Cuando estaba parado a punto de salir, el corazón me latía fuerte. Casi que el sonido de latidos que se escucha se podría decir que era el mío, pero tenía los nervios bien agarrados, estaba enfocado como nunca en la vida. Antes de salir mi consuelo era recordar lo efímeros que somos en este mundo. Me iba a parar en el escenario y concurso de canto más importante de Latinoamérica, pero lo iba a hacer con la conciencia de que si me comparaba con lo basto del cosmos, solamente me debía de ver como un pequeño microbio con aparentes nervios. Cuando di el primer paso hacia el escenario ya volví a poner los pies en la tierra, y esa caminata se me hizo larga, muy larga. Mientas caminaba pensaba muchas cosas, sobre todo en mi propia promesa de tratar de disfrutarlo y de vivir el momento, luego pensé en mi cuarto que es mi espacio donde por años he practicado, luego en recordar la primera palabra de la canción (se imaginan que se le olvide a uno la letra??) y un año después (en mi acelerada mente) llegué al punto donde tenía que quedarme. Cuando empezó a sonar la música ya nada me importaba, empecé a disfrutar esa canción que conocía bastante y que me hacía feliz cantar ahí. Ni abrí la boca y vi que una silla se volteó... no vi quién, no sabía nada, yo solo quería seguir con lo que me tocaba que era cantar. Por media canción vi quién era... ERA BOSE! Era Miguel BOSE!!! o sea, me estaba viendo cantar Miguel Bosé,,, le estaba cantando a Bosé... entienden lo surrealista? pero ese segundo lo dejé ir, porque yo tenía que disfrutar todo", escribió.