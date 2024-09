Tico en Televisa: “Soñaba con estar en televisión, por eso también estudié Periodismo”

David Ulloa es un joven oriundo de Tilarán, Guanacaste, de 25 años, quien apostó por su sueño de ser actor.

Luego de su preparación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), ahora participará en la nueva novela de dicha empresa, la cual estrenará el próximo año en horario estelar.

En su camino hacia esa meta que tenía desde niño, Ulloa estudió Ciencias de la Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica (UCR) y se desarrolló como periodista de salud durante varios meses.

Cuando ingresó al CEA, “fue como un salto al vacío”, dejó su trabajo en Costa Rica y empacó maletas con mucha esperanza y ansias.



​"Desde niño, me gustaba bailar, cantar y en el transcurso de mi vida, cuando fui creciendo, me metí en teatro. En Costa Rica es muy difícil crecer como artista, pero yo soñaba con estar en televisión, por eso también estudié Periodismo. Cuando empecé a modelar, el panorama cambió completamente y empecé a tener más contactos. Recuerdo que en esa época audicioné para el CEA de Televisa dos veces y, como no entré, sentía que mi sueño estaba truncado, pero no me di por vencido.

"Me fui para México a modelar, se supone que iba un año, pero la pandemia me obligó a devolverme. Terminé mi carrera en la UCR ya allá en Costa Rica y me llamaron de un medio, que me querían como periodista de salud. Esta etapa la disfruté, al final el periodismo me apasiona, pero no estaba lleno completamente, algo me faltaba. Recuerdo que me quedaba viendo, como película (risas), la ventana del bus mientras llovía y analizaba cómo salir de ahí, cómo seguir mi sueño de ser actor. Volví a audicionar para el CEA, solo envié un video, ni el monólogo, ni las fotos que piden y entré. Renuncié a mi trabajo en Costa Rica el 23 de diciembre y el 6 de enero ya estaba viviendo en México.

"Fue como un salto al vacío, tenía que apostar por mi sueño y lo hice. Tuve que estar entre San José, donde vivía, y Tilarán esos días para vender muebles, despedirme de mis amigos, de mi familia y empacar maletas", comentó a Teletica.com.