Tico en el centro de la polémica tras cancelación de gira de Adal Ramones y ‘Otro rollo’

El comediante mexicano Adal Ramones confirmó, mediante un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, que la gira Enrollados, con el elenco original de Otro rollo, fue suspendida de forma definitiva debido a fallas en la organización, problemas de logística y una deficiente estrategia de publicidad por parte de las empresas encargadas del tour.



Según explicó el comediante, el proyecto estaba prácticamente listo, con música original, guiones trabajados y una lectura exitosa con todo el elenco, por lo que descartó que la cancelación se debiera a falta de interés del público o problemas creativos.

En su mensaje, Ramones indicó que confió en las compañías responsables debido a su trayectoria en la industria del entretenimiento, ya que una de ellas es mexicana y la otra extranjera, con experiencia previa en conciertos de artistas como Bad Bunny, Luis Miguel, Juan Luis Guerra y Marc Anthony.

“Es una realidad que ambas empresas han llevado a escenarios a numerosos artistas internacionales en giras y conciertos aislados. Por tal motivo, no tuve duda en recomendar a la primera empresa, que fue quien sumó a la segunda. Lamentablemente, existió descuido y un exceso de confianza, particularmente en la falta o escaso seguimiento de la publicidad, así como fallas de logística que las propias empresas han reconocido. Estos factores nos han llevado a la situación actual”, expresó Ramones en su comunicado.





La polémica tomó fuerza luego de que la creadora de contenido conocida como Chamonic asegurara que detrás de las empresas involucradas había dos empresarios, uno de Guadalajara y otro de Costa Rica, siendo este último “compadre” de Adal Ramones.

De acuerdo con esa versión, los productores, supuestamente, impulsaron la firma de contratos con los integrantes del elenco, mientras que Ramones no lo hizo, dejando a los demás con compromisos legales. Además, se señala que uno de los empresarios se estaría negando a devolver el dinero de los boletos, lo que habría motivado amenazas de demanda entre los implicados.

La influencer también afirmó que la verdadera razón de la cancelación sería que Adal ya estaba comprometido con el programa LOL de Amazon, lo que habría provocado su salida anticipada del proyecto y el colapso total de la gira, ya que el espectáculo no podía realizarse sin su figura principal.



Por ahora, la única versión oficial es la brindada por Ramones, quien aseguró que su mayor preocupación es que la empresa boletera cumpla con los reembolsos a los fans.

Sin embargo, las acusaciones en redes sociales mantienen en el centro del debate a un productor costarricense que, pese a su experiencia con grandes figuras de la música, hoy es señalado como el “tico de la discordia” en uno de los fracasos más comentados del entretenimiento latino reciente.



Teletica.com intentó contactar al productor costarricense, pero la agencia de comunicación que trabaja con él indicó que está fuera del país.



