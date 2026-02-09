Tico de 88 años que bailó en el Super Bowl revela qué le dijo a Bad Bunny al abrazarlo

Don Raúl Zúñiga, conocido como “Chino”, nunca imaginó que a sus 88 años terminaría bailando en uno de los escenarios más importantes del mundo.

El tico fue uno de los participantes del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, donde compartió escena con Bad Bunny y otros bailarines internacionales.

​“Fue mi hija la que me embarcó”, relató entre risas, durante una entrevista con 'Buen Día'. “Ella metió la solicitud, mandó un video bailando conmigo y, cuando vimos, yo ya estaba seleccionado”, contó.

El adulto mayor explicó que su hija es bailarina profesional y coreógrafa, lo que facilitó que se enterara de las audiciones.

​“Yo no soy nada de eso, pero me metió porque me quiere mucho”, agregó don Raúl.

Sobre el proceso de preparación, recordó que todo se manejó bajo extrema confidencialidad (ver video adjunto en la portada).

​“Desde que entrábamos a los ensayos, nos quitaban los teléfonos, los metían en una caja y no se podía hablar nada de lo que iba a pasar. Había muchísimos guardias, todo era hermético”, explicó.

Uno de los momentos más especiales fue el cierre del show, cuando logró abrazar al artista.

​“Cuando lo abracé le dije: ‘Benito, te voy a dar un abrazo en nombre de todo Costa Rica’”, relató. “Y él me contestó: ‘I love Costa Rica’”.

​Don Raúl también confesó que disfrutó cada ensayo, incluso más allá de su participación en escena.

​ “Yo me paraba al frente cuando ellos desfilaban y les aplaudía. Me gané la confianza de todos”, dijo.

Además, destacó el enorme trabajo detrás del espectáculo.

“Para mí fue bonito no solo porque estaba participando, sino por ver el esfuerzo de tanta gente para montar eso en el centro del estadio. Eso lleva muchísimo trabajo”, afirmó.

La experiencia cobra aún más valor si se toma en cuenta su condición física.

​“Hace unos años me hicieron dos cirugías de cadera, me pusieron bolas de titanio y pines en las piernas”, reveló. “Pero ahí me vieron, moviéndome igual”.

Finalmente, “Chino” aseguró que nunca imaginó vivir algo así a su edad.