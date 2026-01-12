Tico brilló en ‘Got Talent España’: “Siento que mi niño interno dice que lo logramos”

El nombre de Costa Rica volvió a sonar con fuerza en un escenario internacional gracias a Sebas Guillem. El cantautor tico, de 29 años, logró el pase de oro en la undécima temporada de Got Talent España, un hito que marca un antes y un después en su carrera artística.



Su llegada al programa nació desde las redes sociales, según explicó el músico a Teletica.com.

​“'Got Talent' fue un producto de usar mucho las redes, sobre todo en pandemia, compartir mis proyectos originales y mis talentos locos, como la trompeta en TikTok. Me contactaron y con gusto dije que sí”, relató. Lo que siguió fue una experiencia que describe como abrumadora y profundamente feliz.

La audición inició con L.O.V.E. de Nat King Cole. Acompañado del piano, Sebas destacó por su voz y su interpretación, pero también por un detalle inesperado: imitó el sonido de una trompeta usando únicamente su nariz.

Las reacciones del jurado no se hicieron esperar: “Esto viene con sorpresa”, “cantas muy bien” y “no sé si es en serio o es en broma”.



El momento más emotivo llegó cuando el artista interpretó una canción original dedicada a su hermano Jaime, fallecido hace dos años.

​“Siempre pienso en Jaime. Yo venía con la expectativa de cantar solo una canción, pero cuando me dieron la posibilidad de cantar una original, cambió todo. Me salió la voz para cantar con el alma”, confesó.

​Cantarle frente a una audiencia mundial fue algo que no dimensionó en el instante.

​ “Cada duelo es diferente, pero la música tiene una posibilidad muy bonita de conectar y de recordar que, aunque duela, hay mucha belleza en ese dolor”, reflexionó.

La interpretación conmovió a jueces y público, al punto de provocar lágrimas en el panel. El momento quedó sellado cuando Paula Echevarría presionó el botón dorado, asegurando su pase a la siguiente ronda del concurso.

​“Pase lo que pase, cantar esta canción con ustedes es el pase más importante”, expresó Sebas sobre el escenario.

Al resumir lo que representa esta oportunidad, el cantautor es claro:

​ “Sublime, sublime gracia. La gracia de Dios sobre mi vida”.

De cara a las semifinales, asegura que mantendrá los pies en la tierra y la sonrisa en alto, con la meta de interpretar canciones que le nazcan del alma.





Con antecedentes que van desde videos virales en TikTok hasta presentaciones en grandes escenarios y conciertos junto a Juan Luis Guerra, Sebas Guillem vive hoy un sueño que comenzó en la infancia.

​ “Siento que mi niño interno me dice: ‘Sebas, lo logramos’. Y apenas es el inicio”, afirmó.

Más allá del reconocimiento, su objetivo es inspirar.