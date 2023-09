Tico Alien Feli se lanza al mundo musical con su primer álbum como solista

Este debut representa una exploración profunda de la vida a través de la observación y vulnerabilidad. El álbum ha sido una colaboración de talento costarricense e internacional, con la participación del destacado baterista Horacio París y la asistencia del ingeniero de sonido inglés Chris Brown, conocido por su trabajo con legendarias bandas como The Beatles, Muse y Radiohead. Las canciones que conforman Alien Feli son una expresión de experiencias personales que abordan temas como el amor por la música, la comprensión de demonios internos, el empoderamiento, las inseguridades y la búsqueda del autoentendimiento. La producción combina la intensidad del rock and roll con elementos psicodélicos.

Antes del lanzamiento del álbum, Alien Feli compartió sencillos como The Devil Works For Me y Jazzmine, que ya se escuchan en estaciones de radio de Costa Rica, además del videoclip de All The Bees, disponible en YouTube.



La música ha sido una parte fundamental de la vida de Alien Feli desde su infancia, y su diversa gama de influencias incluye desde la música clásica y el jazz, hasta artistas como Jimi Hendrix, Frank Sinatra, Metallica y Nirvana. Aprendió a tocar la guitarra por sí mismo y comenzó a crear sus propias canciones en 2014.