Tica participa en elaboración de una de las carrozas del Desfile de las Rosas

Periodista: Elías Alvarado.

Con manos ticas, Costa Rica vuelve a decir presente en el Desfile de las Rosas. Maricruz Quirós, costarricense radicada en Los Ángeles, participa en la confección de una de las carrozas que recorrerán las calles de Pasadena en la edición número 137 de este evento, que será transmitido en vivo para el país por Teletica.

Quirós explicó que esta es la tercera ocasión en la que colabora en el festival, una experiencia que describe como profundamente significativa tanto a nivel personal como cultural (ver video de Telenoticias adjunto en la portada).

En esta oportunidad, trabaja en una carroza perteneciente a la comunidad de Alhambra, inspirada en las abejas como símbolo del trabajo en equipo y la unión comunitaria.

“El Rose Parade es sumamente emblemático aquí en Pasadena. Es una actividad que une a todas las comunidades y permite conocer la historia detrás de cada carroza”, comentó la costarricense, quien ha participado en distintas etapas del proceso, desde el corte y licuado de pétalos hasta la elaboración de elementos decorativos.

Maricruz destacó además el orgullo que representa ver flores provenientes de Costa Rica lucirse en el desfile, así como la satisfacción de saber que su aporte, aunque pequeño, forma parte de un evento seguido por millones de personas en todo el mundo.

La participación de la costarricense fue dada a conocer durante la cobertura especial de Teletica desde Pasadena, a cargo del periodista Elías Alvarado, quien también informó sobre las presentaciones de bandas internacionales y la presencia de otros costarricenses vinculados al desfile.

El Desfile de las Rosas se transmitirá este 1.º de enero a partir de las 8:00 a. m., hora de Costa Rica, con una antesala especial de dos horas, manteniendo viva una tradición que cada año reúne a miles de familias frente al televisor.