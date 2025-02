Tica cuenta lo bueno y lo malo de cumplir años en San Valentín

Periodista: Gabriela Solano.



Este 14 de febrero, día en el que muchos celebran el amor y la amistad, una tica muy especial soplará las velas de su pastel en una fecha doblemente significativa. Fanny Ávila, quien cumple 48 años, es conocida por su calidez humana, su sonrisa constante y su capacidad para irradiar amor y cariño a todos los que la rodean.



Fanny siempre ha tenido una conexión especial con el amor, no solo en esta fecha, sino en su vida cotidiana. Para esta esteticista de profesión, este día tiene un significado muy especial. Aunque festeja doble, revela, entre risas, que lo “malo” es que “siempre le dan un solo regalo”. Sin embargo, haber nacido un 14 de febrero la ha convertido en una “suertuda en el amor”, confiesa.



“¡Cupido ha sido buenísimo conmigo! Me siento una dichosa”, dice con una sonrisa, mientras recordaba sus relaciones pasadas en las que ha disfrutado de buenos momentos y la felicidad que hoy vive junto al que define como “el amor de su vida”, su actual pareja, Víctor Castro.



Sus papás siempre le dijeron que ella misma fue el “regalo de amor” para la familia. Una declaración que la marcó de manera positiva.



“Desde que era niña me dijeron que nací para llenar de amor y felicidad sus vidas, y eso me hizo sentir muy querida”, afirma.



No obstante, hay algo que Fanny siempre le reclamó a su madre, doña María Eugenia: “Que no me pusieron el nombre de Valentina”.



A lo largo de su vida, esta tica ha tenido la fortuna de recibir muchas muestras de cariño. Y en su círculo cercano, es considerada la amiga incondicional, la “amiguera” del barrio, como decimos en Costa Rica, la que siempre está dispuesta a escuchar y brindar apoyo.



Hoy, en este día tan especial para ella, rodeada de amor por parte de su hijo y su pareja, Fanny celebra la fortuna de vivir cada día con una sonrisa. Para ella, el amor no solo se celebra una vez al año, sino que se vive y se comparte constantemente.



Como dato curioso, en Costa Rica, en los últimos 24 años, han nacido 4.533 personas en este día, según datos del Registro Civil, y al igual que Fanny, hoy celebrarán por partida doble.