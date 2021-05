Tía Zelmira: 'Nace una Estrella' me gusta más

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com

Los cumpleañeros

Saludo al capitán Javier Aguirre, quien celebra su cumpleaños este viernes 14 de mayo. También saludo a Saél Oporta (cumple el 14 de mayo), Kevin Ramírez (14), Steve Rodríguez (15), Nanny Sevilla (17), Vivian Peraza Brenes (18), Claudia Esquivel (18), Viviana Carvajal (18), Luis Ángel Monge Parajeles (20) y Jennifer Abarca. Felicidades.

Las prioridades informativas

Enfrentarme al reto de escribir esta columna semanal constituye una tarea cada vez más difícil. Por la razón que todos sabemos, están suspendidas las actividades sociales y faranduleras que en otras oportunidades me habrían suministrado suficiente material para entretenerme y divertirlos a ustedes mis queridos sobrinos que son la razón de estas líneas, que callan más de lo que dicen, pero dicen la verdad, como dice Sabina. Tampoco caeré nunca en la bajeza de denigrar a nadie, de escribir solo por el deseo de denigrar, calumniar y difamar, solo por ganar lectores y seguidores; eso no está en mi formación ética y profesional. Mi paso por la Universidad de Costa Rica y por la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, así como mi trabajo profesional en el periódico La Nación, me dejaron una huella de responsabilidad, de respeto a los demás, de un compromiso con llevarle a la sociedad mensajes edificantes, entretenidos, divertidos, pero jamás vulgares. Tampoco me anima el deseo, ni lo haré nunca de “comprar” seguidores para triunfar como influenciador y con base en eso ponerme a vender lo que sea. Las redes sociales son una excelente herramienta para comunicar, para conectarse con otras almas, pero por ningún motivo deben publicarse noticias falsas. Eso es una estafa, un delito. Eso no es lo mío. Soy periodista, quizás con muy pocos seguidores, pero con un compromiso con la honestidad profesional y moral. Me causa repugnancia ver esas plataformas inundadas de perfiles falsos, de gente interesada en esconderse bajo un nombre ficticio y ofender y mentir despiadadamente. A veces alguien escribe una opinión fuerte de algún tema interesante, pero cuando reviso los comentarios, casi todos son firmados por nombres falsos. ¿Por qué no dan la cara? Basta de tanta falsedad, eso nos está destrozando, no está haciendo más desconfiados y no está haciendo perder la fe en las nuevas herramientas de comunicación.

Legión de idiotas

Decía Umberto Eco que las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. También afirmaba que la televisión ha promovido al tonto del pueblo, con respecto al cual el espectador se siente superior. El drama de Internet es que ha promocionado al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad. Finalmente, de acuerdo con Eco, hace un tiempo se podía saber la fuente de las noticias: agencia Reuters, AP, Efe, France Press, Prensa Latina, Telam, Tas..., igual que en los periódicos se puede saber su opción política. Con internet se sabe quién está hablando. Incluso Wikipedia, que está bien controlada. Usted es periodista, yo soy profesor de universidad, y si accedemos a una determinada página web podemos saber que está escrita por un loco, pero un chico no sabe si dice la verdad o si es mentira. Es un problema muy grave, que aún no está solucionado, dijo.



Nace una Estrella me gusta más

El domingo anterior vi la segunda gala de la nueva temporada de Nace Una Estrella. Me gustó mucho. Celebro que todavía exista en la televisión nacional ganas y posibilidades técnicas y económicas para una realización de tal nivel. La escenografía, los efectos, la continuidad, ofrecen un programa ameno, divertido y muy entretenido. Me meto en el papel, sufro o celebro con los participantes; me logro meter en su piel y ponerme sus zapatos, eso en magia televisiva, sin más ni más.



Esta segunda gala de Nace una Estrella estuvo llena de mucho talento; arrancó con una presentación de Malpaís dando paso a los participantes, quienes en su segunda presentación se mostraron confiados al salir al escenario. En la categoría de adultos Zorán fue el ganador de la noche al recibir 31 puntos: interpretó “Torero” de Chayanne; este domingo que viene Zorán interpretará “Como yo te amo”, versión de Kalimba. La pequeña Sarita se llevó el primer lugar de la categoría infantil con “Nunca es suficiente” de Los Ángeles Azules; ahora le tocará cantar “Rosas” de La Oreja de Van Gogh. En el programa de este 16 de mayo, uno de los adultos abandonará la competencia pues será la primera eliminación de la temporada.





Algunos apuntes rápidos

En la edición del 9 de mayo de Nace una Estrella tomé nota de algunos datos curiosos. En el resumen del programa anterior no incluyeron la participación de Zorán. El juez Marvin Araya le dijo al pequeño Ariel que al cantar se le notaba que estaba enamorado, pero cuando habló Édgar Silva dijo que la canción se la había dedicado a un perrito que había muerto; ¿entonces? Esta vez el asunto estuvo muy lagrimeado; primero lloró Sofía y luego Leo Jara. Durante todo el espacio estuvieron pasando una promoción según la cual el próximo domingo habrá “eliminación de adultos”. ¿De verdad? ¿Cómo los van a eliminar? ¿Qué método letal utilizarán? Me parece que mejor hubiesen dicho que habría selección de participantes adultos o algo similar, menos fuerte. Édgar Silvia le dijo Marco Jara, Leo Jara, lo confundió con el hermano que ya es una estrella consolidada y se supone que Leo apenas está concursando para nacer como estrella; después de esa metida de pata, Édgar se disculpó varias veces; pobre Leo, tendrá que acostumbrarse porque eso le pasará muchas veces más. En dos canciones, miembros del jurado dijeron que le hubieran subido un tono, pero la pista utilizada, no permite alterar la tonalidad; en “La Flaca”, la encantadora Debi Nova, también pidió subirle medio tono a la canción, pero insisto, no se puede; eso habría que verlo antes, cuando escogen o confeccionan la pista que usarán. Cuando presentaron La Pollera colorada, los bailarines se movían al ritmo de cumbia, pero la interprete parecía que estaba bailando el Caballito Nicoyano… ¿fusión cultural? Disfruten mis lectores estos señalamientos, pero están hechos con sentido crítico y con el deseo de que ustedes se rían un poco.



Pablo Heriberto Abarca vacunado

Este domingo pasado trascendió una buena noticia: el diputado Pablo Heriberto Abarca viajó a Estados Unidos, con Viajes Colón, a vacunarse contra el covid. Me alegro por él, por su familia, sus amigos y por sus compañeros diputados; ahora tendrán una preocupación menos en medio de tanta incertidumbre y temor.

De inmediato surgieron las dudas y las chotas, sesgadas por la envidia y la politiquería. Desde hace un buen tiempo se viene hablando de la necesidad de vacunar a los diputados. Hay muchas leyes de urgente aprobación. Apreciadas diputadas como Karine Niño y Sylvia Hernández, por mencionar dos, también están afectadas por el maldito virus. Conozco a Pablo Heriberto Abarca Mora, es mi amigo y su hermana Raquel Elena también lo es. Son gente buena, honorable, emprendedora; son buenos turrialbeños y mejores costarricenses. En algún momento de su carrera Pablo Heriberto podría aspirar a la Presidencia de la República, pero —al menos por ahora—, no está en sus planes dedicarse al proselitismo; su deseo es hacer una oposición responsable y destacar por su buen trabajo parlamentario. Pablo Heriberto es un diputado muy mediático, pero eso se lo ha ganado por su elocuencia y sentido de oportunidad. Como es de esperar, lo anterior genera comentarios negativos o envidia y un puñado de enemigos gratuitos; quienes así actúan es gente interesada en destruir y no en construir, en hacer daño, sin importar el tamaño.

Pablo Heriberto, pagó su pasaje con sus recursos propios. Viajó acompañado por Sary Valverde, Vice Presidenta de Viajes Colón; lo hizo en forma clara y transparente, sin ocultar nada. Ojalá muchos como Pablo Heriberto, pudieran hacer lo mismo, contribuyendo de esta manera a acelerar el proceso de vacunación de todos los compatriotas; entre más viajen a ponerse la vacuna fuera, más campos disponibles habrá en las filas de vacunación. “Debemos hacer esfuerzos por minimizar las implicaciones negativas de esta pandemia, ayudar a que nuestro sistema de salud pública no colapse y permitir que la Asamblea Legislativa continúe su trabajo en la búsqueda de consensos y acuerdos”, comentó el diputado socialcristiano. Es más, la Asamblea Legislativa —ante la negativa del Ministerio de Salud de vacunarlos—debería organizar un viaje con todos los diputados a los Estados Unidos y no darle más largas al asunto. Pueden ir con Viajes Colón, tienen buenos paquetes (llamen a los teléfonos 2547-2547, 8484-8941 o por medio del correo: reservas@viajescolon.com). Todos los costarricenses con posibilidades de viajar a Dallas, Houston, Alabama, Carolina del Norte, Arizona, Nueva York, Alaska, Miami y Orlando deben hacerlo y así le liberan espacio valioso en las filas de los Ebais. Ayudémonos todos, entre más rápido nos inmunicemos, mejor.



Con esta vacuna me despido. Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.

