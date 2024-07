Tía Zelmira: Lynda Díaz es una buena madre

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

En esta oportunidad empiezo con un saludo para mi buen amigo Stephen Quirós quien cumple años este sábado 6 de julio, espero que la pase muy bien con los suyos y que sea siempre feliz.

También celebran su natalicio la promotora Fiorella Rueda (cumple el 6 de julio), el productor y promotor discográfico Julián Villalta (6), la periodista Paula Brenes (7), la famosa Esther Marchena conocida en Canal 7 como “Michi”, la chef Lorena Velázquez (7), el diputado Danny Vargas (8), la modelo Karen Quesada (8), el cantante Mauricio Herrera el “Elvis Tico” (8), mi esposa la periodista Lilliana Mora (10), la señora Rosalidia Zamora Víquez, la empresaria María Elena Carvajal (10) el alcalde de Alajuela Roberto Thompson (10), la empresaria Rebeca Núñez Sancho (10), el periodista Erick Muñoz (10), el modelo y cantante Jimmy Sierra (11) y el abogado Hernando París.



Lynda Díaz es una buena madre

Lynda Díaz, bella mujer y una de las presentadoras más reconocidas que han pasado por nuestra televisión, sigue adelante con sus emprendimientos, con su matrimonio y pendiente de sus cuatro hijos, de su mamá y de otros familiares.



No escribo ahora porque las redes están que revientan con el tema de Coco Roper, la segunda hija de Lynda, no lo hago porque quiera sacar provecho alguno de la situación ni quiero opinar sobre algo que no sé. Conozco a Lynda desde que sus hijas mayores Linda Liz y Nicole "Coco" Roper iban al kinder. También la vi en su etapa maternal cuando nacieron los gemelos Gary y Tiffany Austin. La conozco bien, porque ella siempre fue abierta y porque durante todos estos años —mi esposa y yo— hemos construido y fortalecido una relación amistosa y muy sincera.



En el último año, la presencia de "Coco" Roper en Instagram, contando y detallando su grave enfermedad, abrió algunos capítulos muy sensibles en la relación entre hija y madre; se dijeron cosas que ambas hubiesen preferido callar y guardar.

"Coco" escribió Mírame, un libro en el que detalló situaciones incómodas para Lynda, quien tuvo que soportar un mar de críticas y ofensas de seguidores de su hija, gente que no la conoce y que solo tienen la imagen de lo que Lynda, ahora profesional de la estética, sube en sus redes. Nada de esto fácil, nadie está preparado para una crisis de estas, pero cuando llegan, hay que enfrentarlas.

Lynda con su nieta Ellie, la hija de Nicolle. “Esta niña siempre será una prioridad en mi vida”.



​Lynda había guardado un prudente y necesario silencio, acorde con su esencia maternal; ella conoce los errores y padecimientos de su hija y también debe apoyarla siempre como lo ha hecho hasta ahora, sin embargo, mientras ella asume esa posición, muchos en las redes la lastiman con opiniones fuera de lugar y dicen cosas que no son ciertas.



Ella es una mujer ocupada, pero organizada, por eso, siempre tiene tiempo para todo y para todos. Está casada con el empresario Anthony Alfonso, se dedica a las cosas de la casa, atiende su venta de productos estéticos, Holie Marie Beauty, da consejos de belleza, vela por sus hijos y por algunos familiares.

Además, ofrece charlas de emprendimientos para mujeres: la próxima será en el hotel Magic Mountain, en La Fortuna de San Carlos, el 25 de agosto; hasta el momento se han matriculado casi 80 mujeres y la meta es superar las 120, matrícula de la charla anterior, realizada el 19 de mayo pasado, en el hotel Corobicí. La primera de esas pláticas motivacionales fue 9 marzo del 2024, en el Wyndham Garden Escazú.

Lynda, Ellie y Nicolle.

En medio de esas ocupaciones, Lynda ha sacado el tiempo necesario y prudente para acompañar a su hija enferma. Además, ha rechazado las críticas publicadas en distintas plataformas, así como acusaciones dolorosas publicadas por su propia hija, tanto que no pudo terminar de leer el libro.



De acuerdo con una nota del periodista Manuel Herrera, publicada en La Teja el pasado 27 de junio, durante una transmisión en vivo de Instagram, ella se quebró y en medio de lágrimas confirmó la drástica decisión de Nicole contra toda la familia, una medida que los tiene con el corazón destrozado: "Coco" rompió toda comunicación con su mamá y sus tres hermanos, pues a todos los bloqueó luego del escándalo surgido por los comentarios contra Lynda y el resto de la familia provocados por las revelaciones hechas en su libro. Mediante una transmisión en vivo en Instagram, Díaz contó que no tiene manera de comunicarse con su hija, afirmó sentirse maltratada y hasta le advirtió las consecuencias que podría traerle su actitud.



“Sé que me estás escuchando, aunque en este momento me bloqueaste, estamos todos bloqueados, tus hermanos y yo”, dijo Lynda, quien confió que en algún momento va a comprender todo el daño que les ha provocado. “Se me cae la cara de vergüenza utilizar este medio para comunicarme con ella, me apena y, créanme, me considero una mujer muy fuerte porque he sobrepasado cosas terribles y aún sigo de pie, pero suficiente es suficiente”, afirmó Díaz, según publicó Herrera.



Lynda confirmó, con lágrimas en los ojos, el difícil momento que está viviendo.



La empresaria no entró en detalles, pero sí dijo que no pudo continuar leyendo el libro porque sintió mucho dolor por todo lo que dice sobre ella, en especial por algunas cosas que no son ciertas. "¿Por qué me está pasando esto?, ¿qué es tan malo lo que he hecho para vivir este momento con mi hija y que tenga que hacer esto en redes sociales”.



​ “Te amo, aunque me maltrates. Siento que de una u otra manera he sido maltratada, pero no importa, aquí voy a estar y tendré que aguantar un poco más y me tocó y lo voy a hacer, pero tienes que tener amor para tus hermanos y abrir tu corazón para que las personas se te acerquen, pero por tu actitud, en vez de que queramos ir a verte, lo que estás generando es rechazo”.

Lynda aseguró que su deseo más grande es que toda esta situación termine, que Nicole recobre la comunicación con ella, con Linda Liz (hermana mayor) y con Tiffany (gemela quien es su hermana menor), principalmente, porque con Gary, el otro gemelo, la relación siempre ha sido más distante.

​“Deseo de todo corazón que todo esto se calme, que nos deje hablar con ella, que no bloquee a sus hermanos porque ellos están muy mal”, aseveró Lynda, quien consideró que nadie de la familia le ha hecho nada malo a Coco.

La preocupación de Lynda es que su resentimiento hacia la familia solamente la vaya a hundir y hasta consideró que de un tiempo para acá, el mensaje que Coco ha querido transmitirle a la gente acerca de la lucha que da contra el cáncer se fue desvirtuando y se convirtió en un reality donde habla mal de la familia.

​“El resentimiento en el fondo la va a hundir y lo que estoy viendo últimamente es que cuando ella empezó a contar lo del cáncer y lo de los videos, mucha gente se sintió identificada, pero siento que el mensaje se ha ido perdiendo, se convirtió en un reality hablando de su familia y no se vale porque a la mamá se le honra y se respeta. Veo a Nicole frustrada y entiendo su dolor y la condición de salud que es muy fuerte, pero tiene que buscar paz en su interior. No quiero que a mi hija le vaya mal, ojalá que pueda acabar esta crisis, esto tiene que parar porque lo único que va a traer es negatividad y cosas malas para ella”.

Lynda agregó que en su corazón hay paz y tranquilidad porque ha hecho más de lo que ha podido y recalcó su deseo de que la relación con su hija mejore, así como los ataques que ha recibido de la gente por todas las cosas que ha dicho Nicole de la familia.

​“Yo a veces me pongo a pensar, ¿esa gente que tira y que critica tendrá la vida tan perfecta como para sentarse detrás de un teléfono y transmitir tanto odio? Muy valientes, muy valientes, mandar un mensajito, pero ¿tendrán la capacidad psicológica para sentarse con uno a debatir un tema tranquilamente y de una forma racional?, mi contestación es: no la tienen, no tienen capacidad para eso”.

Lynda siempre ha estado al lado de su hija.

​“En mi corazón existe paz. Trato de hacer lo mejor y estoy muy clara de que ser madre no es fácil. Estoy acostumbrada a vivir en crítica y admiración constante, sin embargo, si solo supieran que en mí no hay un gramo de maldad. Sin embargo, sigo hacia adelante y pondré mi otra mejilla mil veces más. Dios todo lo ve y las lágrimas de nosotras las madres son indefinidas y protegidas porque Él nos cuida siempre del mal”.

Lleva mucha razón Lynda. Ya habló, dijo lo que tenía que decir y ahora prometió no hablar más del tema, al menos en las redes antisociales. Como mamá sabe todo lo bueno y lo malo de su hija, pero una madre, amorosa y comprensiva, hace cualquier cosa que esté a su alcance para evitar referirse públicamente a estos temas tan íntimos. Siempre he escuchado que una buena madre hace todo y entrega todo por el amor de sus hijos, por eso, Lynda ha guardado silencio durante este tiempo.



Aunque Lynda calle para no lastimar a su querida hija, siempre hay gente dispuesta a seguir divulgando y promoviendo el odio y eso también lo sabe Coco, como también sabe que sobran los interesados en aprovechar esta situación que nunca debió ocurrir, que debió haberse manejado en la confidencialidad propia de la familia. Pero, así son las redes, así son estos tiempos, así es nuestra vida y nuestra comunicación con esta aldea tan pequeña y llena de tanta cosa rara.

“En mi corazón existe paz. Trato de hacer lo mejor y estoy muy clara de que ser madre no es fácil”.

Te tengo un vieras

Vieras que el miércoles, con motivo de su cumpleaños, la gran actriz Marcia Saborío publicó un par de fotos con el siguiente texto: "Entre estas dos fotos hay una vida entera, en una los sueños, las expectativas, las ganas, la alegría de vivir, las alas listas para alzar el vuelo, la fuerza, todo el tiempo del mundo, la esperanza, la fe, la inocencia, los ojos y el cerebro nuevos... en la otra los sueños realizados, ahora sin expectativas... todo debe suceder como sucede, las ganas de vivir y la alegría, renovadas cada día, como un motor que me alimenta, las alas descansando a veces para disfrutar del paisaje de lo vivido, las fuerzas preservadas, el tiempo sagrado, la esperanza y la fe probadas y ahora sólidas y confirmadas, los ojos y el cerebro nuevos otra vez. Gracias Dios, por el privilegio de estar viva y tener una vida entera que contar".





Marcia Saborío.

Vieras que la gran amistad entre Maribel Guardia y la gran actriz mexicana Victoria Ruffo cada día crece más. Se ven cada vez que pueden y disfrutan; también participan en las respectivas celebraciones familiares. Esta semana, por ejemplo, nació Tessa, la nieta de Victoria, entonces ambas fueron a la clínica a ver a la recién nacida y se tomaron una bonita foto.

Victoria Ruffo y Maribel Guardia. 

Vieras que los periodistas de espectáculos Edgardo Camacho y Franck Salas se encontraron de casualidad el domingo 30 de junio y de inmediato empezaron una amplia conversación. Cualquiera que los hubiera visto conversar tan animadamente, podría creer que se conocen desde hace varios años y la verdad es que fue ese día la primera vez que se vieron personalmente, antes solo se conocían a través de los respectivos medios en los que han aparecido.

Edgardo Camacho y Franck Salas, dos reconocidos periodistas de espectáculos.

Vieras que mi esposa, la periodista Lilliana Mora, quien cumple años el próximo 10 de julio, tuvo una agradable sorpresa cuando se topó en un conocido restaurante de San José a dos queridos excompañeros de trabajo.

Efectivamente, fue el domingo 30 de junio, día de gran algarabía en San José con motivo de la Marcha de la Diversidad, ella fue con unos amigos a almorzar a La esquina de Buenos Aires y justo en la mesa más cercana estaban los periodistas Sergio Arce y Robert Lee, quienes habían trabajado con ella durante varios años en el periódico La Nación, después cada uno cogió por otros rumbos, pero cuando se encuentran celebran felices, se saludan efusivamente, se abrazan y se ríen… solo les falta lanzar serpentinas multicolores.

Sergio Arce, Lilliana Mora y Robert Lee en La Esquina de Buenos Aires, pero en San José.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.