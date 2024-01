Tía Zelmira: Las fiestas gozan de buena salud 

12 de enero de 2024, 9:30 AM

No importa dónde se realicen o cuál sea su contenido y propósito, las fiestas típicas ya forman parte de la sustancia nacional. Pueden ser bandas, carrozas iluminadas, desfiles de caballos, comparsas, corridas de toros, competencias equinas, conciertos, juegos mecánicos, carruseles y ventas de comida, lo cierto es que los ticos siguen prefiriendo mayoritariamente estos festejos.

Quienes no pudieron estar en la capital, lograron contagiarse con la euforia festivalera, por medio de la señal de las televisoras que hicieron su mejor esfuerzo para llevar toda esa magia a los más remotos rincones de nuestra geografía. El Festival brilló nuevamente para todos, como el Sol.

​También el Tope Nacional hizo su aporte al entretenimiento masivo. Probablemente, vimos menos caballistas, pero hubo más orden y menos jinetes con la alcoholemia alterada. Normalmente, no tenemos idea del costo de los equinos, pero esta es una actividad que cuenta con caballistas muy serios, que dedican sus mejores esfuerzos a consolidar esta afición y a cuidar con celo y esmero sus caballos.

El 27 de diciembre volvió el Carnaval, tras varios años de ausencia. Debo confesar que no le tenía mucha fe, sin embargo, me gustó mucho lo que vi. Probablemente, hubo exceso de autos antiguos, pero las comparsas y las bandas, arreglaron el asunto. Comprobé que la gente lo disfrutó —claro, entienden más de música y comparsas que de pasos equinos— y estuvo durante varias horas disfrutando de aquel jolgorio.

No se vayan que aún hay más, la cosa se pone mejor cada día porque hay televisión en vivo y muy divertida para todos. En lo personal me gustan este tipo de programas porque no se parecen en nada a lo que normalmente vemos en la pequeña pantalla. Este tipo de producciones tienen el sabor, el calor y el color de Costa Rica.