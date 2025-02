The Weeknd lanza 'Hurry Up Tomorrow', el esperado cierre de su trilogía musical

La superestrella global The Weeknd ha lanzado oficialmente Hurry Up Tomorrow, su nuevo álbum de estudio bajo el sello XO/Republic Records.

Este proyecto marca el capítulo final de su aclamada trilogía, que comenzó con After Hours (2020) y continuó con Dawn FM (2022). Considerado su trabajo más personal hasta la fecha, el disco llega tras un 2024 récord para el artista, en el que se convirtió en el primero en la historia en alcanzar 27 canciones con más de mil millones de reproducciones en Spotify.



El lanzamiento de Hurry Up Tomorrow no ha estado exento de desafíos. Originalmente programado para debutar el 24 de enero con un concierto en el Rose Bowl de Pasadena, el evento fue cancelado debido a los incendios forestales en Los Ángeles.

En solidaridad con los afectados, The Weeknd decidió posponer el estreno del álbum y donó un millón de dólares a organizaciones de ayuda como LAFD Foundation, Wildfire Relief Fund de GoFundMe y LA Regional Food Bank. Además, las ganancias de la canción Take Me Back To LA serán destinadas al Banco de Alimentos Regional de Los Ángeles.



Un lanzamiento lleno de sorpresas

La expectativa en torno a Hurry Up Tomorrow comenzó a crecer cuando The Weeknd anunció el álbum y reveló su portada durante un concierto especial en el Estadio Morumbi de São Paulo. La presentación, transmitida en vivo por YouTube, contó con apariciones sorpresa de Playboi Carti y Anitta y se convirtió en la actuación musical más vista en EE. UU., además de ser tendencia en 24 países.

Para celebrar el lanzamiento, The Weeknd visitó el programa Jimmy Kimmel Live! la noche anterior, donde presentó una versión única de Open Hearts. También se ha asociado con Spotify para lanzar la Hurry Up Tomorrow Pop Up Experience, una instalación de arte inmersiva que estará disponible en Nueva York del 31 de enero al 2 de febrero. El evento permitirá a los fanáticos sumergirse en la mente del artista mientras exploran el cierre de su trilogía.



Además, el minorista Hot Topic se ha sumado a la fiebre de Hurry Up Tomorrow con una colección exclusiva de ropa y merchandising en todas sus tiendas y en línea. Como parte de la promoción, se realizará una "toma de posesión" de The Weeknd en su tienda de Downtown Summerlin, Las Vegas, donde se venderá una cápsula de edición limitada en colaboración con el legendario artista Frank Miller.



Un proyecto que trasciende la música

El impacto de este álbum no se limitará a la música. The Weeknd también ha producido y protagonizará una película inspirada en el álbum, escrita y dirigida por Trey Edward Schults (Waves, It Comes at Night). El thriller psicológico, que cuenta con la participación de Jenna Ortega y Barry Keoghan, será estrenado por Lionsgate el 16 de mayo de 2025 en cines. La banda sonora ha sido compuesta por The Weeknd junto a Daniel Lopatin, consolidando aún más su papel como artista multifacético.



Con un cierre épico para su trilogía y múltiples proyectos en camino, The Weeknd sigue redefiniendo los límites de la música y el entretenimiento. Hurry Up Tomorrow ya está disponible en todas las plataformas y promete ser uno de los lanzamientos más importantes del año.