The Weeknd coescribirá, producirá y protagonizará una serie para HBO

El cantante canadiense The Weeknd coescribirá, producirá y protagonizará una serie de ficción para HBO, informó el miércoles el canal de cable estadounidense a la AFP.



La serie se titulará "The Idol" (El ídolo) y retratará la relación entre una cantante de pop y el dueño de un club nocturno de Los Ángeles, que resulta ser el líder de una secta secreta.



The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, está desarrollando el proyecto con Sam Levinson, que dirigió el largometraje "Malcolm & Marie" (2021) para Netflix y "Another Happy Day" (2011), premiada en el Festival de Cine de Sundance.



El cantante de 31 años es conocido por su universo muy cinematográfico. Su último álbum, "After Hours", publicado en marzo de 2020, estaba ilustrado con vídeos conceptuales cargados de referencias a conocidos largometrajes, como "After Hours" o "Chinatown".



A menudo se ha informado sobre su pasión por el cine, hasta el punto de aceptar interpretarse a sí mismo en la película de bajo presupuesto de los hermanos Safdie "Uncut Gems" (2019), aclamada por la crítica.



Extraída de "After Hours", la canción "Blinding Lights" fue la más escuchada en Spotify en 2020. El tema pasó 43 semanas en el top 5 de ventas en Estados Unidos, pulverizando el anterior récord de 27 semanas que tenían The Chainsmokers y Ed Sheeran.



