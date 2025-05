The Saint Cecilia pone a Costa Rica en el mapa de los grandes festivales

La música costarricense escribe una nueva página en su historia internacional. La banda nacional The Saint Cecilia dio el banderazo oficial de salida a su gira The Coast-to-Coast Journey, una ambiciosa travesía musical por Estados Unidos que la llevará a compartir escenario con íconos globales y a posicionarse en la élite de los festivales internacionales.



El primer gran hito de esta gira se materializa hoy con su participación en el Lovin’ Life Music Fest en Charlotte, Carolina del Norte. El festival, que se extiende del 2 al 4 de mayo, congrega a más de 20.000 personas por día y un cartel de más de 50 artistas, entre ellos Green Day, Justin Timberlake, Ice Cube, Anderson .Paak y Khruangbin. Para The Saint Cecilia, estar ahí representa mucho más que una oportunidad artística: es un símbolo del crecimiento y la proyección del talento costarricense.

​“Esta gira no solo es un sueño cumplido, es también una declaración de que en Costa Rica se hace música con calidad, pasión y visión”, aseguró el vocalista Stewart Heigold, quien adelantó que la banda aprovechará la gira para presentar material inédito de su primer álbum de estudio.

Stewart Heigold, vocalista de la agrupación.

​

Después de Charlotte, la banda seguirá su ruta por Greenville, Atlanta y Charleston, antes de cruzar el país rumbo al Wonderfront Music & Arts Festival en San Diego (16 al 18 de mayo) y cerrar con broche de oro en el icónico BottleRock Napa Valley (23 al 25 de mayo), uno de los festivales más prestigiosos de Estados Unidos.



La gira, más allá de sus escenarios, representa un punto de inflexión para The Saint Cecilia y un motivo de celebración para todo un país.

​“El disco que estamos preparando representa lo que somos hoy como banda. Estas canciones nacieron en Costa Rica, pero están hechas para resonar en cualquier parte del mundo”, enfatizó Heigold.

Con letras profundas, una estética cuidada y una puesta en escena que promete impactar, The Saint Cecilia no solo lleva su arte, sino también el nombre de Costa Rica, con orgullo, a escenarios de talla mundial. A través de sus redes sociales, la banda documentará cada paso de esta aventura musical para que los fans, dentro y fuera del país, puedan ser parte del viaje.



Como lo expresan sus integrantes: es el momento de demostrar que un pequeño país también puede conquistar grandes escenarios.