The Rolling Stones lanzará un nuevo álbum el 10 de julio

The Rolling Stones anunció este martes (05.05.2026) que su nuevo álbum de estudio Foreign Tongues saldrá a la venta el próximo 10 de julio y que el nuevo sencillo In The Stars ya está disponible en línea.

La banda británica formada en 1962 agregó en un breve comunicado que el nuevo disco está "arraigado en el blues, el country y el rock".

Se trata de su primer trabajo de estudio desde Hackney Diamonds (2023), con el que la agrupación regresó a la actividad discográfica tras varios años de silencio y con el que fue reconocida con un Grammy.

Una de las bandas más populares en la historia del rock

Por el momento, The Rolling Stones no ha detallado si el nuevo lanzamiento vendrá acompañado de una gira internacional. El pasado sábado, reveló el título de este nuevo disco tras varios meses de avances y mensajes enigmáticos en redes sociales.

El grupo tiene previsto presentar el lanzamiento este martes en un evento en Nueva York, donde se prevé que ofrezcan nuevos detalles sobre el álbum.

Formados en Londres en 1962, The Rolling Stones sigue siendo una de las bandas más influyentes y exitosas de la historia del rock, con himnos como (I Can't Get No) Satisfaction, Paint It Black y Start Me Up, además de 14 álbumes número uno y ocho sencillos en lo más alto de las listas en Reino Unido.



