The Rasmus regresará a Costa Rica con su nueva gira internacional

La banda finlandesa The Rasmus volverá a presentarse en Costa Rica el 20 de octubre, 20 años después de haber aparecido en los escenarios locales por primera vez.

El grupo tomará Pepper Club para repasar lo mejor de su longeva carrera. No faltarán éxitos como In the Shadows, First Day of My Life y Guilty.

The Rasmus está integrada por el vocalista Lauri Ylönen, el baterista Aki Hakala, el bajista Eero Heinonen y la guitarrista Emilia Suhonen.

En los últimos años, la banda ha mantenido una intensa actividad musical, incluyendo su participación en el Festival de Eurovisión 2022 representando a Finlandia.

El concierto está producido por Black Line Productions y todos los detalles los compartimos a continuación.



