The Metal Roadshow reunirá a cuatro gigantes del metal en Costa Rica

Los seguidores del metal tendrán una de las citas más importantes del año con The Metal Roadshow, un concierto que reunirá por primera vez en Costa Rica a Testament, Municipal Waste, Dying Fetus e Immolation.

El espectáculo se realizará el domingo 22 de noviembre, a partir de las 4 p. m., en Pepper's Club. Debido a la duración del evento, la organización implementará un sistema de ingreso y salida del recinto para los asistentes.

La preventa comenzará este 31 de julio y se extenderá hasta el 31 de octubre. Los boletos tendrán un precio de ₡42.000 en la localidad VIP y ₡33.000 en General, más los cargos por servicio. Posteriormente, ambas localidades aumentarán ₡5.000.

El cartel reúne a cuatro referentes del metal mundial. Testament, formado en California en 1983, acumula 14 discos de estudio y es uno de los nombres fundamentales del thrash metal. Municipal Waste, originario de Virginia, llegará por primera vez al país con su propuesta de crossover thrash, mientras que Dying Fetus regresará con su característico death metal técnico tras más de tres décadas de trayectoria.





La nómina la completa Immolation, agrupación formada en Nueva York en 1986 y considerada uno de los pilares del death metal estadounidense. Las entradas estarán disponibles mediante Eleven-To, además de Tiendas Insomnio, Tattoo Blackline y Librería Rojas.