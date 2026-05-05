'The Mandalorian and Grogu': todo lo que se sabe del estreno más esperado de Star Wars

La esperada película The Mandalorian and Grogu llegará a los cines costarricenses el próximo 21 de mayo de 2026, marcando el salto de la exitosa serie de Disney+ a la gran pantalla.

El proyecto, liderado por Pedro Pascal y dirigido por Jon Favreau, promete expandir la historia de Din Djarin y Grogu tras los eventos de la tercera temporada.



La historia retomará los acontecimientos posteriores a la tercera temporada de The Mandalorian. En esta nueva etapa, Din Djarin y Grogu se establecen en Nevarro, mientras colaboran con la Nueva República para enfrentar a remanentes del Imperio. La trama gira en torno a nuevas misiones en una galaxia aún inestable tras la caída imperial.

Vea aquí el tráiler completo:

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El protagonismo recaerá nuevamente en Pedro Pascal, aunque su participación seguirá centrada en la voz del personaje. También se espera el regreso de los dobles físicos Brendan Wayne y Lateef Crowder.

Entre las incorporaciones destaca Sigourney Weaver en un papel aún no revelado, junto a Jeremy Allen White, quien prestará su voz a Rotta el Hutt, y Jonny Coyne. No estará Carl Weathers, tras su fallecimiento en 2024.

El rodaje se realizó íntegramente en California entre agosto y diciembre de 2024, convirtiéndose en la primera película de Star Wars filmada completamente en ese estado. La producción recibió incentivos fiscales millonarios y fue diseñada para exhibirse en formato IMAX, lo que refuerza su apuesta visual.



Durante la convención CCXP México 2026, Pascal, Favreau y Grogu sorprendieron a los asistentes con un adelanto especial. Más de 2.500 fans presenciaron el material exclusivo en el Thunder Stage, en un panel que repasó momentos clave de la saga y reforzó la expectativa por el estreno.



Además, el evento incluyó experiencias inmersivas de Disney con otras franquicias y futuros estrenos cinematográficos.

La dirección corre a cargo de Jon Favreau, quien también coescribe el guion junto a Dave Filoni. La banda sonora estará en manos de Ludwig Göransson, reconocido por su trabajo previo en la serie.





