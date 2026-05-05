'The Mandalorian and Grogu': todo lo que se sabe del estreno más esperado de Star Wars
La cinta estrenará en la pantalla grande el próximo 21 de mayo.
La esperada película The Mandalorian and Grogu llegará a los cines costarricenses el próximo 21 de mayo de 2026, marcando el salto de la exitosa serie de Disney+ a la gran pantalla.
El proyecto, liderado por Pedro Pascal y dirigido por Jon Favreau, promete expandir la historia de Din Djarin y Grogu tras los eventos de la tercera temporada.
La historia retomará los acontecimientos posteriores a la tercera temporada de The Mandalorian. En esta nueva etapa, Din Djarin y Grogu se establecen en Nevarro, mientras colaboran con la Nueva República para enfrentar a remanentes del Imperio. La trama gira en torno a nuevas misiones en una galaxia aún inestable tras la caída imperial.
Vea aquí el tráiler completo:
El protagonismo recaerá nuevamente en Pedro Pascal, aunque su participación seguirá centrada en la voz del personaje. También se espera el regreso de los dobles físicos Brendan Wayne y Lateef Crowder.
Entre las incorporaciones destaca Sigourney Weaver en un papel aún no revelado, junto a Jeremy Allen White, quien prestará su voz a Rotta el Hutt, y Jonny Coyne. No estará Carl Weathers, tras su fallecimiento en 2024.
El rodaje se realizó íntegramente en California entre agosto y diciembre de 2024, convirtiéndose en la primera película de Star Wars filmada completamente en ese estado. La producción recibió incentivos fiscales millonarios y fue diseñada para exhibirse en formato IMAX, lo que refuerza su apuesta visual.
Durante la convención CCXP México 2026, Pascal, Favreau y Grogu sorprendieron a los asistentes con un adelanto especial. Más de 2.500 fans presenciaron el material exclusivo en el Thunder Stage, en un panel que repasó momentos clave de la saga y reforzó la expectativa por el estreno.
Además, el evento incluyó experiencias inmersivas de Disney con otras franquicias y futuros estrenos cinematográficos.
La dirección corre a cargo de Jon Favreau, quien también coescribe el guion junto a Dave Filoni. La banda sonora estará en manos de Ludwig Göransson, reconocido por su trabajo previo en la serie.