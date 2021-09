Thalía entre llanto: "¡Mi casa se inundó!"

La actriz y cantante Thalía es una afectada más por las fuertes lluvias en Nueva York, Estados Unidos.



Las condiciones generadas por la tormenta tropical Ida causaron estragos en la casa de la mexicana, quien subió a su cuenta de Instagram videos de la inundación.

“Mi casa se inundó. Les juro que me da risa de la angustia. Oh Dios mío, no mamen; mi casa, yo mejor me río para no llorar", narró la artista.

Las imágenes muestran la sala, el gimnasio y el cuarto verde, donde Thalía hace sus grabaciones, completamente inundados.



En uno de los videos se escucha a uno de sus hijos preguntándole qué hacer y ella le dice que tenga mucho cuidado, ya que el agua había alcanzado los cables eléctricos. La cantante le pidió a su hijo que se fuera al piso de arriba para evitar algún accidente.

La tormenta no cesaba y Thalía, entonces, decidió abrazar el problema y no estresarse más de la cuenta.

La inundación ocurrió la noche de este miércoles pasado.





Este jueves, la intérprete de "No me acuerdo" agradeció a todos sus seguidores por la preocupación. Aseguró que todo estaba bien y que ya regresó a trabajar.