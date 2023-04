Thalía asumió el papel de 'fan' para su nueva serie 'Mixtape: El soundtrack de mi vida'

“Verán esta serie desde los ojos de una fan, buscando a sus héroes, de la mano de los grandes iconos de la música del rock en español, narrándonos sus historias y reinterpretando sus grandes joyas.

"Sentí que se me salieron del póster y de los diarios y al tenerlos de frente, al Charly Alberti hablar de las historias detrás de las canciones de Soda Stereo o tener a David Summers montándose en mi locura de fan al decirle: ‘David, tú me debes destrozar el Ford-fiesta blanco y me debes quemar el jersey amarillo, nunca lo quemaste, quiero verte haciéndolo’ y que lo hiciera, eso no tiene precio”, resaltó.