Thais Alfaro sobre su pareja: “Él no me ayuda, ejerce su responsabilidad como papá”

12 de julio de 2022, 10:54 AM

La presentadora y periodista, Thais Alfaro, visitó la casa de Buen Día, este martes, para presentar a su segundo hijo, Mateo.

Ahí conversó con Teletica.com sobre los primeros tres meses con su bebé. Ella confesó que en esta segunda ocasión se ha sentido más tranquila con la maternidad y con el gran apoyo de su pareja, el ingeniero Pablo Miranda.

"El papá ejerce su responsabilidad al 100%, ha sido muy compartido, porque así debe ser. Él no me ayuda, él ejerce su responsabilidad como papá. Y pues cada uno hace también lo que está en el corazón hacer, como cambiarle el pañal, sacarle el cólico, dormirlo, alzarlo, estimularlo, hablarle, todo esto", contó la comunicadora.



¿Cómo es el carácter de Mateo?

"Es un poquito más serio y tranquilo. Entonces me permite hacer algunas cositas que antes, en mi primera experiencia, me fue un poquito más difícil, porque Josué era más demandante. Mateo me permite, por su personalidad, que haya un ratito más para bañarme", dijo Alfaro.