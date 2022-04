Thais Alfaro sobre primeros días con Mateo: "Me siento más segura que la primera vez"

Este jueves, se cumplen 10 días desde el nacimiento de Mateo, hijo de la periodista Thais Alfaro: llegó al mundo el pasado 11 de abril en horas de la tarde (ver fotos adjuntas).



Teletica.com conversó con la presentadora de Buen Día y asegura que se ha adaptado bien al proceso con su segundo hijo. "Aunque tenía la experiencia con Josué, siempre es algo nuevo. Desde el embarazo hasta el nacimiento y todo lo posterior", dijo.

"Me siento más segura que la primera vez. Incluso, la recuperación ha sido más rápida y me he sentido con más fuerza. Eso me ha dado más confianza", comentó Alfaro.

Este es el primer hijo de la comunicadora con su pareja, Paulo Miranda. Su primogénito se llama Josué, quien es fruto del primer matrimonio.

Sobre la relación de Josué con Mateo, Alfaro contó que los hermanos están muy felices.

"Para mí ha sido muy lindo verlos llenos de ternura y cuidados con Mateo, que ahora es el pequeño de la casa. Josué ha sido el ayudante #1. Él mismo pide ser quien esté al tanto de pasarme lo que necesite y le encanta irlo a ver a cada rato para darle besos o hablarle", agregó.

Finalmente, sobre este embarazo y parto, indicó que siempre tuvo ansiedad porque nunca se sabe cómo saldrá todo.

"No siento que estuviera más relajada, porque un embarazo siempre es algo nuevo (todos son diferentes) y todos requieren de ciertos cuidados, pero sí creo que fui mucho más enérgica en este segundo embarazo. Salí más, hice varios paseos y no me privé de comer nada… En ese tema sí estuve más tranquila", finalizó.