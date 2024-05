Thais Alfaro le da la bienvenida a los 33 años: “Me siento realizada”

La periodista Thais Alfaro cumplió 33 años este martes y lo celebró con sus compañeros de trabajo, en el programa Buen Día, y luego en una cena íntima con sus familiares.

Así lo confirmó la comunicadora a Teletica.com.

​"Gracias a Dios, solo me queda estar agradecida por todas las bendiciones que me rodean. Celebramos con mis papás, con mis hermanos e hijos. Fue algo pequeñito, una cena muy familiar.

La comunicadora añadió que agradece a los televidentes por todos los mensajes de cariño que le enviaron.

​"A todos los televidentes que me alientan, me enviaron mensajes lindos, de buenos deseos, que me sacan una sonrisa. Es hermoso entender que detrás de la pantalla hay personas que te aprecian, y que cada vez que tienen la oportunidad en saludarme, en centros comerciales, restaurantes...", resaltó.