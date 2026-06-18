'Texturas urbanas' regresa a escena 33 años después de su estreno

La agrupación independiente IMAGODANZA presentará una temporada especial de danza contemporánea para conmemorar los 33 años de la obra Texturas urbanas, creación del director y coreógrafo Luis Piedra, estrenada en 1993.

La propuesta artística se desarrollará en el Teatro de la Danza, ubicado en el Centro Nacional de la Cultura (CENAC), y reunirá en escena a alrededor de 20 intérpretes profesionales.

La temporada incluirá cuatro obras de repertorio que reflejan distintas etapas y generaciones de la danza contemporánea costarricense:

Aproximaciones 1, 2, 3, d e Cristina Yiriré (1975).

e Cristina Yiriré (1975). La mujer rota, de Maureen Lewellyn (1975).

de Maureen Lewellyn (1975). Coraje, de Rogelio López (2022).

de Rogelio López (2022). Texturas urbanas, de Luis Piedra (1993).

Las funciones se realizarán en las siguientes fechas:

Viernes 19 de junio, a las 7 p. m.

Sábado 20 de junio, a las 7 p. m.

Domingo 21 de junio, a las 6 p. m.

Las entradas tendrán diferentes precios según la fecha de compra. El primer periodo ofrecerá boletos por ₡8.000, el segundo por ₡10.000 y la entrada general tendrá un valor de ₡12.000.

Los estudiantes y las personas adultas mayores podrán ingresar por ₡6.000 durante toda la temporada, mediante la presentación de una fotografía de su carné.

Las personas interesadas pueden adquirir entradas, realizar reservas o solicitar información al número 8833-3298 con Erick Rodríguez. También se habilitará el pago mediante SINPE Móvil.