Tesoro de historia musical: el violín de Paganini regresa a los escenarios

Uno de los violines más valiosos del mundo, fabricado hace tres siglos y que perteneció al compositor y virtuoso Niccolo Paganini, se presentará en un prestigioso festival de música clásica del Reino Unido.

El violín, conocido como Carrodus, es uno de los aproximadamente 150 violines fabricados por Giuseppe Guarneri del Gesu que se sabe que han sobrevivido a lo largo de los siglos, y fue adquirido por un grupo filantrópico por 20 millones de dólares en junio.

Fue fabricado en 1743 en Cremona, al norte de Italia, y el violinista surcoreano Inmo Yang lo interpretará por primera vez en los Proms de la BBC.

El violín, que perteneció al virtuoso italiano Paganini, se exhibirá el 28 de agosto en el Royal Albert Hall de Londres.

Sociedad mantiene vivos instrumentos históricos

"No puedo creer la suerte que tengo de tener este instrumento. Es, sin duda, uno de los mejores instrumentos jamás fabricados", declaró Yang a la AFP, quien también debuta en los Proms. "Siento el deber de cuidar bien el instrumento y lograr un sonido hermoso, para que la gente sepa que vale la pena tocarlos en lugar de tenerlos guardados en un museo".

La Sociedad Stretton, una red de filántropos, mecenas y patrocinadores que prestó el violín a Yang, busca adquirir instrumentos raros y valiosos para prestarlos a los músicos más destacados del mundo.

Guarneri fue uno de los lutieres más importantes de todos los tiempos, junto con el luthier italiano Antonio Stradivari, según el cofundador de la sociedad, Stephan Jansen.

Mientras que Stradivari fabricaba instrumentos para la Iglesia y la nobleza, los violines de Guarneri se hicieron para músicos y se hicieron famosos por sus tonos profundos y sonoros, añadió Jansen.

"Inmo es uno de los mejores músicos de su generación", declaró Jansen a AFP.

"Cuando vino a mi casa y le enseñé el violín, desde el primer segundo me di cuenta de que era el indicado", añadió. "Porque al final, también se trata de química, ¿sabes?".

Sonido impredecible y caprichoso

Yang interpretará "Carmen Fantasy" de Pablo de Sarasate, que describió como "una pieza virtuosa para violín".

La amplia paleta del violín aporta el "carácter fuerte, a veces coqueto, del personaje de Carmen", dijo Yang.

El sonido del instrumento también es "bastante impredecible", dijo, y "esta naturaleza caprichosa realmente le da más vitalidad a la pieza".

"Pensar que Paganini usó este instrumento es algo espiritual, y creo que la gente también quiere escuchar la música de Paganini interpretada en su propio violín", añadió Yang.