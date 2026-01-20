¿Terminó el ‘Verano rosa’? Medios internacionales confirman ruptura de Karol G y Feid

Los cantantes colombianos Karol G y Feid terminaron su relación luego de tres años, según confirmaron fuentes cercanas a ambos artistas a TMZ.

La ruptura, que se concretó hace varios meses, se dio en buenos términos y sin conflictos públicos, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente.



La pareja decidió separarse de manera discreta, en medio de meses de especulación por parte de sus seguidores. Personas del entorno de los cantantes aseguraron que la decisión fue amistosa y que ambos mantienen una relación cordial.



Las señales no pasaron desapercibidas para los fans. En los últimos meses, Karol G y Feid dejaron de interactuar entre sí en redes sociales, no volvieron a compartir fotografías juntos y tampoco se les vio coincidir en eventos públicos, lo que alimentó los rumores de una posible crisis.

Recientemente, los rumores tomaron más fuerza porque la intérprete de Bichota dejó de seguir al colombiano de TikTok y era la única cuenta que seguía. Al momento de publicación de esta nota, sí se siguen en Instagram.



La última imagen pública de ambos es de mayo de 2025, cuando la artista participó en el llamado “Día de postear con el novio” y publicó un carrusel de fotos junto a Feid. Posteriormente, durante el verano europeo, fueron vistos disfrutando de unas vacaciones en Formentera. Desde entonces, no volvieron a aparecer juntos.



Karol G y Feid fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en 2021, luego de colaborar en la canción Friki. Aunque las apariciones conjuntas aumentaron con el tiempo, no fue sino hasta 2023 cuando la cantante colombiana confirmó públicamente que mantenían una relación.

En distintas entrevistas, ella describió el vínculo como sano, comprensivo y basado en el respeto mutuo, destacando la compatibilidad de sus carreras artísticas.



En julio de 2025, la expareja lanzó la colaboración Verano rosa. Llamó la atención que, dentro de La Premiere —producción audiovisual de Karol G en la que presentó un video por cada canción de su álbum—, este tema junto a Feid fue el único que no contó con videoclip oficial, un detalle que hoy algunos seguidores interpretan como una señal temprana del distanciamiento.



Por ahora, la separación marca el cierre de uno de los romances más comentados de la música latina reciente, a la espera de una eventual confirmación por parte de sus protagonistas.