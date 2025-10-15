EN VIVO
Termina una era: MTV despide sus canales musicales icónicos

El cierre será gradual en varios países, mientras la marca se mantiene en plataformas digitales y eventos como los VMAs.

Por Mariana Valladares 15 de octubre de 2025, 11:20 AM

El fin de una era televisiva. A partir del 31 de diciembre de 2025, varios canales de MTV dejarán de transmitir contenidos musicales, marcando un cierre simbólico para la señal que revolucionó la forma de consumir música en los años 80 y 90. Entre las señales que desaparecerán se encuentran MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live HD.

La cadena principal continuará al aire, aunque enfocada únicamente en reality shows, dejando atrás los videoclips y los programas musicales que la convirtieron en un ícono cultural.

MTV nació el 1° de agosto de 1981, con la emisión del legendario video Video Killed the Radio Star de The Buggles, una fecha que cambió para siempre la industria musical y televisiva. Desde entonces, el canal se convirtió en un referente global en Estados Unidos, Europa y América Latina.

Durante décadas, la señal reunió a artistas que definieron generaciones: Michael Jackson, Madonna, Nirvana, Björk, Guns N’ Roses, Aerosmith, Rolling Stones, así como íconos del rock latino como Soda Stereo, Café Tacvba, Los Fabulosos Cadillacs e Illya Kuryaki & The Valderramas.

Entre sus mayores legados se encuentra el formato MTV Unplugged, creado por Robert Small y Jim Burns, que permitió a músicos reinterpretar sus obras en versiones acústicas. Con presentaciones memorables de Eric Clapton, Nirvana, Soda Stereo y Luis Alberto Spinetta, el programa se transformó en un fenómeno artístico y emocional que marcó a varias generaciones.

Con el paso de los años, la identidad musical de MTV fue perdiendo fuerza frente al auge del entretenimiento y los realities. Según medios internacionales, la decisión de eliminar las señales musicales forma parte de una reestructuración corporativa tras la fusión entre Skydance Media y Paramount Global, que dio origen a Paramount Skydance Corporation.

La nueva estrategia apunta al consumo digital y el streaming, concentrando esfuerzos en plataformas como Paramount+ y Pluto TV, lo que sella el fin de una etapa dorada en la historia de la televisión musical.

