Termina una era: MTV despide sus canales musicales icónicos

La cadena principal continuará al aire, aunque enfocada únicamente en reality shows, dejando atrás los videoclips y los programas musicales que la convirtieron en un ícono cultural.

MTV nació el 1° de agosto de 1981, con la emisión del legendario video Video Killed the Radio Star de The Buggles, una fecha que cambió para siempre la industria musical y televisiva. Desde entonces, el canal se convirtió en un referente global en Estados Unidos, Europa y América Latina.

Durante décadas, la señal reunió a artistas que definieron generaciones: Michael Jackson, Madonna, Nirvana, Björk, Guns N’ Roses, Aerosmith, Rolling Stones, así como íconos del rock latino como Soda Stereo, Café Tacvba, Los Fabulosos Cadillacs e Illya Kuryaki & The Valderramas.

Entre sus mayores legados se encuentra el formato MTV Unplugged, creado por Robert Small y Jim Burns, que permitió a músicos reinterpretar sus obras en versiones acústicas. Con presentaciones memorables de Eric Clapton, Nirvana, Soda Stereo y Luis Alberto Spinetta, el programa se transformó en un fenómeno artístico y emocional que marcó a varias generaciones.

Con el paso de los años, la identidad musical de MTV fue perdiendo fuerza frente al auge del entretenimiento y los realities. Según medios internacionales, la decisión de eliminar las señales musicales forma parte de una reestructuración corporativa tras la fusión entre Skydance Media y Paramount Global, que dio origen a Paramount Skydance Corporation.

La nueva estrategia apunta al consumo digital y el streaming, concentrando esfuerzos en plataformas como Paramount+ y Pluto TV, lo que sella el fin de una etapa dorada en la historia de la televisión musical.