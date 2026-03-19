“Tenía todo y me sentía vacío”: Max Barberena cuenta cómo llegó a Dios

El retahilero costarricense Max Barberena reveló uno de los momentos más personales de su vida al recordar cómo, pese a estar en su mejor etapa profesional, atravesó un vacío emocional que lo llevó a replantearse todo.



Durante el programa Casual con Tavo López, Barberena explicó que a los 32 años tenía estabilidad económica, reconocimiento y crecimiento laboral, pero algo no encajaba.

​“Me estaba yendo muy bien… Tenía todo, pero un día me sentí vacío”, aseguró.

Ese sentimiento se intensificó tras una situación familiar dolorosa: la muerte de un sobrino que aún no había nacido. Aunque no fue la única causa, sí marcó un punto de inflexión en su vida.

​“Yo soy muy racional… y decía: si todo está bien, ¿por qué me siento así?”, relató.

Fue entonces cuando su hoy esposa, Melissa Calderón, le sugirió acercarse a Dios.



Barberena accedió y asistió a una iglesia, donde vivió una experiencia que describe como determinante.

​“Llegué y lloré 45 minutos… sin conocer a nadie. Sentí una paz que nunca había sentido”, recordó.

Para él, ese momento marcó el inicio de un proceso espiritual que le permitió entender que el vacío que sentía no era material.



Sin embargo, uno de los aspectos más significativos fue la postura que tomó Calderón en ese proceso. En lugar de acompañarlo directamente, decidió dar un paso atrás.



“Me dijo: vamos a ser amigos; pero usted, en las cosas con Dios, búsquelo solo”, contó Barberena.

Esa decisión, asegura, fue determinante, ya que lo obligó a construir su propia convicción. Meses después, el cambio era evidente incluso para ella.

​“Este viene diferente, habla diferente, se ve diferente”, recordó que dijo su esposa.

A partir de ese momento, Barberena reorganizó sus prioridades: primero la fe, luego su familia y finalmente el trabajo. Hoy, más allá del personaje televisivo, asegura que su vida gira en torno a esos principios.

​“El personaje es solo una parte. Lo más importante es la persona que soy fuera de cámaras”, concluyó.

Puede repasar el programa completo a través de la aplicación de TDMAX.







