“Tenía que demostrar que el primer 40 no fue casualidad”, dice Vivian Juárez sobre NUE

Con apenas 13 años, Vivian Juárez brilla con luz propia en la sétima temporada de Nace una Estrella (NUE), donde lidera la tabla general tras obtener dos calificaciones perfectas en la décima gala.



“Cantar dos canciones fue un reto muy grande”, confiesa la participante, quien ensayó durante horas para dominar la interpretación, afinación y puesta en escena.

​"Sabía que tenía que demostrar que ese 40 no fue casualidad y tenía que demostrarle al público y a los profesores que podía seguir evolucionando. Además, tomé en cuenta el primer comentario que me dio Marvin Araya en la gala uno: practicar viéndome al espejo. Eso me ha ayudado bastante para mejorar la interpretación", relató a Teletica.com.

La niña ha contado con el acompañamiento de sus profesoras María Marta López e Isabel Guzmán, con quienes conversó sobre la presión que implica estar en la categoría infantil, donde hay eliminación en la próxima gala.

En las semifinales, interpretará Qué ganas de no verte nunca más de Lupita D’Alessio y Volver, volver de Ana Gabriel, dos piezas exigentes que empezó a preparar desde la semana anterior.

¿La favorita del jurado? No lo creo, no me confío. Yo solo intento hacer lo mejor de mí sin perder la humildad y la pasión por la música. Pienso que mi trabajo y mi esfuerzo han sido visibles. En las primeras galas daba mucho de mí, pero las calificaciones fueron bajas. Estaba en las últimas posiciones, pero eso me motivaba a continuar trabajando más fuerte", expresó.