“Tenía ganas de parecer un fantasma”: Emma Roberts sobre su vestido de novia

Emma Roberts, actriz conocida por su participación en American Horror Story, se casó el pasado sábado 25 de julio con el actor de la serie Wu-Tang, Cody John. La boda ocurrió en una residencia privada en Idaho junto a estrellas de primera categoría como su tía Julia Roberts, actriz galardonada con un Óscar y tres Globos de Oro.



La recién casada compartió que "tenía ganas de parecer un fantasma, una especie de muñeca fantasma antigua", por lo que confió su visión a Monique Lhuillier, quien se dio a la tarea de diseñar un vestido con aires vintage. La pieza final fue hecha con gasa de seda para darle un efecto romántico. Y el color, el cual también fue personalizado, fue bautizado como﻿ vintage rose por la diseñadora, según detalla el medio Page Six.

Michelle Obama, Melania Trump, Taylor Swift y otras celebridades siguen de cerca el trabajo de la diseñadora filipina, quien desde 2003 es miembro del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos.



Roberts compartió la última prueba de su vestido de novia con sus damas de honor, familiares cercanos y Vogue Weddings, fuente que compartió los detalles del momento. En un video compartido en sus redes sociales, Emma Roberts mostró la reacción de su círculo:



