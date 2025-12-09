“Tenemos que volver”: Bad Bunny recuerda con cariño su paso por Costa Rica

A tres días de finalizar su doble concierto en el Estadio Nacional, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, compartió con sus seguidores, en redes sociales, los momentos que más lo marcaron durante su visita a Costa Rica.



El artista boricua, que deleitó a más de 110 mil personas el pasado fin de semana, escribió:

​"Entré a tarima con mi neverita, me siento en mi sillita de playa y tan pronto alzo la mirada, mientras comienza la primera canción del show, Costa Rica me sorprendió con una energía especial que no me esperaba a mitad de tour. Tan pronto me fui al día siguiente, dije: tenemos que volver. Este pasado fin de semana volvimos, y sentí esa misma energía y cariño multiplicada, esta vez sintiéndose un poco distinto, con una confianza de que ya nos conocemos. "Aunque los dos 'shows' fueron increíbles y los disfruté al máximo, las experiencias que viví fuera del escenario, en su tierra, son las que convirtieron esta visita en una que me llevo en el alma para siempre. Gracias COSTA RICA, por el amor, el trato, por el café y agüita de coco jaja. Definitivamente… PURA VIDA", publicó vía Instagram.

Pese a su apretada agenda, Bad Bunny aprovechó su paso por suelo tico para recorrer la ciudad y disfrutar de algunas tradiciones locales. Según información de Migración, ingresó al país el jueves previo a sus conciertos, acompañado de su padre y su hermano, y abandonó Costa Rica el martes siguiente.

Este 2025 marca su tercera visita al país. El puertorriqueño debutó en 2018 en el Parque de Diversiones y regresó en 2022 con la gira Un verano sin ti. En esta ocasión, la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour continuó demostrando el entusiasmo y la pasión de sus fans, quienes disfrutaron más de dos horas de espectáculo durante dos noches consecutivas.



Tras su paso por Costa Rica, la gira continuará en México a partir del 10 de diciembre, consolidando a Bad Bunny como uno de los artistas más exitosos y queridos del continente.







