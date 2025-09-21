Temperaturas extremas y récord de atención médica marcan al Oktoberfest 2025

La 190ª edición del Oktoberfest en Múnich, Alemania, comenzó este sábado con temperaturas récord que superaron los 30°C, lo que generó una alta demanda de atención médica en el recinto ferial Theresienwiese.

Según medios internacionales, más de 130 personas, con edades entre 11 y 72 años, necesitaron asistencia, principalmente por problemas circulatorios. Entre los afectados se encontraba una persona de unos 70 años que falleció tras sufrir un paro cardíaco.

El clima cálido y la alta concentración de personas han encendido las alertas de los equipos de rescate. Las autoridades recomiendan extremar precauciones, mantenerse hidratados y moderar el consumo de alcohol.

Durante la inauguración, el alcalde de Múnich, Dieter Reiter, abrió el primer barril con la tradicional frase “O’zapft is!” (“¡Está abierto!”), dando inicio a 16 días de festividades con música, gastronomía y tradiciones bávaras.

El festival se extenderá hasta el 5 de octubre, con actividades diarias que esperan atraer a más de 6 millones de visitantes.

