Teletón sin aguinaldo: ¿Qué harán los organizadores para alcanzar meta de ₡600 millones?
Este año, el evento no se realizará en el mes de diciembre, como era costumbre: las nuevas fechas agendadas son 28 y 29 de noviembre.
La Teletón 2025, que se realizará los días 28 y 29 de noviembre, enfrenta el reto de recaudar ₡600 millones para fortalecer el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, específicamente su hospital de día y el área de rehabilitación funcional.
La edición de este año se realiza antes de diciembre, es decir, antes de que muchas personas reciban su aguinaldo, lo que añade un desafío adicional a la recaudación de fondos.
“Teletón 2025 será nuevamente una Teletón dedicada a los adultos mayores. La primera novedad es que no se realizará en diciembre, sino la última semana de noviembre: el 28 y 29 de noviembre. Queríamos que la Teletón tuviera un fin de semana exclusivo para captar la atención de la gente”, expresó Annette Barboza Marín, expresidenta y vocera del Activo 20-30 Internacional de San José, a Teletica.com.
Estrategias para alcanzar la meta
Barboza detalló que la estrategia de este año se basa en diversificar los canales de recaudación y generar actividades que involucren a toda la ciudadanía:
1. Rutas Teletón: visitas a centros comerciales con artistas nacionales, para motivar la participación y donación de la población.
- 18 de octubre: Mall San Pedro.
- 25 de octubre: City Mall.
- 1° de noviembre: Paseo de las Flores.
- 8 de noviembre: Terramall.
- 22 de noviembre: Multicentro Desamparados.
3. Diversos mecanismos de donación:
Alcancías oficiales: más de 12.000 distribuidas en todo el país.
- SINPE Móvil: 8755-2030.
- Sitio web: www.ayudateleton.com.
- SMS: 2031 (₡2.000), 2030 (₡5.000), 2033 (₡6.000), 2034 (₡10.000).
- Códigos QR en medios oficiales y productos Teletón en supermercados y tiendas aliadas.
“En 2020 y 2021 no se alcanzó la meta debido a la pandemia y la limitada colaboración de empresas y personas, pero desde 2022 la Teletón ha logrado cumplir e incluso superar sus objetivos”, subrayó.
“Esto nos demuestra que la población está dispuesta a unirse y donar a causas significativas”, afirmó Barboza.
¿Por qué centrarse en adultos mayores?
“Ahí el reto es devolverles movilidad e independencia. La falta de esta independencia genera problemas de salud mental, depresión y pérdida de calidad de vida”, dijo Barboza. El área de recuperación funcional atiende actualmente a 4.000 pacientes al año y realiza 17.500 horas de rehabilitación, cifra que con la ayuda de la Teletón podría duplicarse o triplicarse.
A pesar de que la Teletón se realizará antes del pago de aguinaldos, Barboza aseguró:
“Sí, lo valoramos. Pero no había fechas disponibles en diciembre, y quisimos darle a los adultos mayores una Teletón exclusiva. En caso de no alcanzar la meta en noviembre, los canales de donación seguirán abiertos para que la gente pueda aportar cuando reciba su aguinaldo.“No se trata de obligar a nadie a donar, sino de apelar a la buena voluntad y al corazón de los costarricenses. Teletón es un esfuerzo colectivo, un proyecto de país, no una competencia”, concluyó Barboza, subrayando que la iniciativa busca sumar aliados y garantizar la calidad de vida de los adultos mayores de Costa Rica.