Teletón sin aguinaldo: ¿Qué harán los organizadores para alcanzar meta de ₡600 millones?

L a Teletón 2025, que se realizará los días 28 y 29 de noviembre, enfrenta el reto de recaudar ₡600 millones para fortalecer el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, específicamente su hospital de día y el área de rehabilitación funcional.

La edición de este año se realiza antes de diciembre, es decir, antes de que muchas personas reciban su aguinaldo, lo que añade un desafío adicional a la recaudación de fondos.

“Teletón 2025 será nuevamente una Teletón dedicada a los adultos mayores. La primera novedad es que no se realizará en diciembre, sino la última semana de noviembre: el 28 y 29 de noviembre. Queríamos que la Teletón tuviera un fin de semana exclusivo para captar la atención de la gente”, expresó Annette Barboza Marín, expresidenta y vocera del Activo 20-30 Internacional de San José, a Teletica.com.

﻿​Estrategias para alcanzar la meta

Barboza detalló que la estrategia de este año se basa en diversificar los canales de recaudación y generar actividades que involucren a toda la ciudadanía:

1. Rutas Teletón: visitas a centros comerciales con artistas nacionales, para motivar la participación y donación de la población.