Teletica y Festival de la Luz 2025 traerán la magia de las auroras boreales a Costa Rica

El Festival de la Luz 2025 se prepara para sorprender al público con una experiencia única: la edición de este año se inspira en las auroras boreales y ofrecerá dinámicas interactivas, bandas, carrozas y la posibilidad de que un televidente obtenga un viaje a Islandia.

La cita será el sábado 13 de diciembre, con una previa de 5 p. m. a 6 p. m. y la transmisión oficial de 6 p. m. a 10 p. m.

Según Guiselle Camacho, productora de la transmisión en Teletica, la principal novedad de esta edición es el cambio de ruta, lo que permitió acercarse más al centro de la ciudad y planear actividades que antes no se podían realizar.

​“Esto nos motivó a hacer las cosas todavía mejor que el año pasado”, explicó.

La producción contará con presentadores ya conocidos por el público, sumando a Thais Alfaro al equipo conformado por Édgar Silva y María Jesús Prada en tarima, Mauricio Hoffmann y Nancy Dobles en piso, y Juan Carlos Zumbado con Alfaro en cobertura periodística.

Camacho destacó que Juan Carlos tendrá una “misión especial”: mostrar cómo se preparan las bandas y la logística detrás del festival.

Una de las grandes innovaciones de esta edición será la tarima central, ubicada frente al restaurante República, diseñada con un concepto único que busca transportar al espectador a la magia de las auroras boreales.

La temática no solo se refleja en la escenografía: el público recibirá pulseras de colores y rítmicas, y en las graderías habrá activaciones como mosaicos humanos y flashmobs.

El festival también mantiene su tradición de premiar a los televidentes, quienes podrán obtener un viaje a Islandia, siguiendo la línea del año pasado cuando el obsequio fue un viaje a París.

​“Queríamos ir un paso más allá y llevar a nuestro público al lugar donde nace la luz”, señaló.

La productora resaltó el esfuerzo del equipo técnico y humano que trabaja desde hace meses para garantizar que los asistentes y televidentes vivan una Navidad mágica, con luces, música y la emoción de la interacción directa.

Con estas novedades, el Festival de la Luz 2025 promete ser un espectáculo inolvidable, combinando tradición, innovación y la ilusión de acercar a Costa Rica un pedazo de la magia natural del mundo.

Siga este medio para enterarse de más detalles de uno de los eventos más esperados de la Navidad tica.